En diciembre, la producción fue de 326.200 toneladas, un 8.8% inferior a la de noviembre y 8.4% menor respecto a igual mes de 2018. La producción de acero crudo registró una caída de 10% a lo largo de 2019, al sumar un volumen total de 5.161.800 toneladas, con retrocesos en todas las líneas de producción por la fuerte retracción de la economía, según informó la Cámara Argentina del Acero. En diciembre, la producción de acero crudo fue de 326.200 toneladas, un 8.8% inferior a la de noviembre pasado (357.500 toneladas) y 8.4% menor respecto a igual mes de 2018 (356.100 toneladas). "Culminó el año 2019 con una baja en todas las líneas de productos fabricados por la industria del acero en Argentina. Tanto el acero crudo, que tuvo un descenso del 10% interanual como los laminados en caliente que tuvieron una baja del 10,5% y los laminados en frío con un descenso del 8,5%", precisó el informe de la cámara que aglutina a las empresas siderúrgicas, entre ellas a Tenaris. De cara al 2020, la entidad enfatizó que "no se espera una rápida recuperación de la industria, no solo por temas estacionales sino por la situación de los mercados consumidores atendidos por las empresas que forman parte de la cámara". En lo que respecta a los sectores que demandan productos siderúrgicos, el segmento de la construcción culminó el año con una sensible baja respecto a 2018 y las expectativas de recuperación para 2020 están ligadas a la puesta en marcha de planes de viviendas, sin que se vislumbran grandes obras para el corto plazo. En el segmento de maquinaria e implementos agrícolas se verificó un buen desempeño en el primer semestre del año pasado y una sensible caída en el tramo final. "Las expectativas están puestas ahora en ver cual será el comportamiento del agro para las próximas campañas", sostuvo la cámara. Por último, el sector energético sufrió durante 2019 una baja en la actividad a causa de la desaceleración de Vaca Muerta.



La producción de acero crudo retrocedió 10% en 2019

