Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. INDIGNADO "En Plaza España juntan para el reciclaje: Es un verdadero foco infeccioso y un vertedero de mugre al lado de los juegos de los chicos. Es una plaza pública donde asisten miles de familias", muestra Raúl. SE ROMPIÓ EL ARO DE BASQUET "Sería buenísimo que la gente responsable de la Municipalidad se ocupen de arreglar el aro roto de la Plaza Italia, es un lugar de encuentro para muchos chicos que no pueden pagar un club y practicar el deporte que tanto les gusta", escribe Mónica. NO SE OLVIDEN DE SAN JORGE "San Jorge, el barrio olvidado por la Municipalidad. Hoy día carece de agua potable, tiene una red de gas que no cubre todo el barrio, las calles son de tierra con muy poco riego, algún día se prometió mejoras, nunca llegaron, pese a que es la zona más alta de la Zona, con lluvias un poco intensa se inunda por falta limpieza del zanjón que corre paralelo a la ruta 6, este reclamo se hizo varias veces, pero la repuesta es, De Vialidad, raro no!, por qué el resto de los municipios de acá a Luján mantienen la limpieza, a todo agreguemos la pobre iluminación que hay, etcétera, etcétera. Esperemos que puedan hacer algo desde nuestra Municipalidad", comenta Felipe Armando.

#QuejaVecinal pérdida de agua y progresiva rotura de asfalto en Gavazzi 620 #Campana. "Aparentemente @ABSAOficial ya había estado viendo o reparando pero la pérdida continúa peor..." Expresan los vecinos. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/nPgGioQRAV — Daniel Trila (@dantrila) January 23, 2020

24 de Enero de 2020:

Quejas Vecinales

