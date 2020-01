La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/ene/2020 Agenda Cultural:

Fin de semana del 24 al 26 de Enero







GPS: Anfiteatro El Dorado (Av. El Dorado y Las Heras. Ingeniero Maschwitz). Despierta Caminos (Fleming 455, Cardales). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). Pachamama (Jean Jaures 724, Campana). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). Groove Café ( Av. Varela 512, Campana) Club Ciudad de Campana (Chiclana 209, Campana). VIERNES Despierta Caminos: A las 20 se proyectará "Snoopy and Charlie Brown" con buffet precio amigo. Fratello´s: Se presentan "Resprout", "Dilema" y "Sapo Rey". $100. Mauri´s Bar: Se presentan "Pomatski y los Reptiloides" con "Libustrinas sin Fin". Club Ciudad de Campana: "¿Breve?" Espectáculo teatral dirigido por Mauro Montero. Salón Homero Expósito a partir de las 21. $200.- y $150 para jubilados y estudiantes. SÁBADO Anfiteatro El Dorado: Desde las 17 sonarán bandas de rock. Entrada libre y gratuita. Fratello´s: Se presentan "Las Máscaras", "Locosmóticos" y "Ojos de Fuego". $100. Pachamama: A las 18, segundo encuentro del taller de escritura experimental dictado por Melina Mendoza. Después, bandas en vivo y poesía. SuperFreak: Se presenta "El Papu" (Ex "Kahunas") y "Los Fantásticos Reverberantes" junto a "Culebra" (Ex "Tormentos") And "The Evolution Surf School". $100. 17 Unidos: Se presenta "Coty, el más parrandero". Groove Café: Se presenta "Perico con soda", espectáculo de música brasileña con Perico Cabrera, Soda López, Gigio Burián, Gustavo Berod, Piti Recúpero y Loco Diego. A la gorra, a partir de las 22.



Fiesta Surf en Zárate el sábado 25.

Agenda Cultural:

Fin de semana del 24 al 26 de Enero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar