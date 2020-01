Efemérides del día de la fecha: 24 de enero

DÍA MUNDIAL DE LAS RELIGIONES Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1950, el propósito de este día es reafirmar la importancia de la religión como parte de la identidad de las personas y la libertad de culto como también incitar a la creación de un espacio en común en el que las religiones puedan cooperar entre sí por un mundo mejor. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de […] religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".



FALLECE JUAN CARLOS ZABALA Juan Carlos Zabala nació el 11 de octubre del año 1911 en Rosario, Santa Fe. Huérfano desde muy pequeño, se crio en el Reformatorio de Marcos Paz "Colonia Gutiérrez" practicando deportes para pasar el tiempo. Veloz y resistente no tardó en destacarse en el atletismo sumando triunfos en distintas carreras que atrajeron la atención del entrenador austríaco Alejandro Stirling. Enfocado en todo el potencial del atleta y con la certeza de que Marcos Paz le había quedado "chico", Stirling lo inscribió en un Torneo de Primavera organizado por el club Gimnasia y Esgrima en el cual "Zabalita" ganó los 1500, 3000 y 5000 metros: "me divertía saber que ganaba, mientras que otros vivían preocupados por la misma causa." En el año 1929 se coronó campeón nacional en los 3000 y 5000 metros y, dos años después, logró el récord sudamericano en los 3000 metros. Convencido de que para ganar una medalla olímpica Zabala debía medirse con los grandes atletas europeos, en el año 1931, Stirling con el apoyo de Jorge Mitre, director de "La Nación", consiguió que comenzara una gira por Europa; no tuvo un mal comienzo considerando que el tercer lugar era una hazaña al haber competido con Paavo Nurmi, uno de los corredores más veloces del mundo, que ganó la carrera. De las 36 carreras que corrió en Europa ganó 34, empató una y perdió una contra Nurmi; lo más destacado de la gira fue que superó el récord mundial de Nurmi en los 30.000 metros de Hütteldorf, Viena, con un tiempo de 1 hora, 42 minutos y 19 segundos y ganó una prueba de 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Kosice. A su regreso al país, en el año 1932, se convirtió en el primer atleta en el continente en correr los 5000 metros en menos de 15 minutos al lograr un tiempo de 14 minutos 55 segundos. Sin embargo, lo que le dio renombre como uno de los mejores deportistas del país fue cuando ganó la medalla de oro en atletismo en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1932, primera de este deporte para la Argentina, luego de imponerse con su velocidad en la maratón con la mejor marca olímpica de ese entonces: 2 horas, 31 minutos y 36 segundos. A pesar de no haber podido repetir su hazaña en los Juegos Olímpicos Berlín 1936, "El Ñandú Criollo" logró marcar un récord mundial en los 20.000 metros de Múnich con un tiempo de 1 hora y 4 minutos. Falleció a los 71 años, en el año 1983, en Buenos Aires. SAN LORENZO GANA SU PRIMER TÍTULO INTERNACIONAL Un día como hoy en el año 2002, San Lorenzo ganaba su primer título internacional: la Copa Mercosur. Campeón del Clausura 2001, el conjunto de Boedo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini arribó al torneo con importantes figuras como Sebastián Saja, Diego Capria, Leandro Romagnoli, Guillermo Franco y su artillero Bernardo Romeo en un equipo sólido y goleador que doblegaba fácilmente a los rivales. Los "azulgranas" avanzaron rápidamente de la fase de grupos a la final dejando en el camino a Cerro Porteño y Corinthians. No obstante, el Flamengo con el que se midieron en la fase de grupo con dos derrotas se convirtió en una amenaza en la final. Luego de empatar 0 a 0 en el estadio Maracaná con Saja como figura del partido, la fecha de la vuelta se programó el 19 de diciembre pero por el estallido social desatado a partir del "Argentinazo" se postergó a enero del año 2002; en aquella ocasión los equipos empataron 1 a 1 y fueron a unos infartantes penales en los que Saja tuvo una atajada clave que le dio el ansiado título al "Ciclón".

Efemérides del día de la fecha: 24 de enero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar