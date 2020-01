OSCAR DE BIASE, LEYENDA DEL AUTOMOVILISMO ZONAL.

Protagonista del surgimiento y el crecimiento del TC Regional, rememora aquellos inicios en la década del 90 cuando "la crisis económica golpeaba al país y las tribunas de los circuitos zonales se vaciaban". La cena se llevó adelante en la parrilla La Paloma, en pleno centro de Zárate, donde todos los lunes se reúne para cenar un grupo de amigos, todos muy vinculados al automovilismo. Y donde la sobremesa es lo más picante de la noche, porque afloran los recuerdos, los lindos y de los otros, los momentos vividos, las anécdotas y las carreras en las que algunos fueron más protagonista que otros. En ese ambiente está Oscar De Biase, a quien se lo reconoce como alguien que tuvo mucho que ver con el crecimiento del TC Regional. De hecho, solo hay que escucharlo para entenderlo. Y Oscar, presto al diálogo, deja su vaso de gaseosa y comienza a contar lo suyo, sabiendo que fue uno de los miembros fundadores de la categoría Gran Turismo: "Fue a finales de la década del 90, cuando la crisis económica golpeaba al país y las tribunas de los circuitos zonales se vaciaban, que un grupo de pilotos tuvo la idea de armar una categoría económica, en la que el público se identificara con las carrocerías de los autos". Con la base del Turismo 4000 Zonal de aquellos años, se trabajó en un reglamento lo más standard posible, para así atraer a pilotos, preparadores y equipos. Así nacía la Clase Gran Turismo A. Y De Biase fue partícipe de esa competencia inicial: "Eran años duros, donde la situación económica del país era muy complicada. Las carreras atraían poco público y en una de las tantas ideas que tuvimos, fue la de armar una divisional donde la gente reconociera los autos, algo un poco más sencillo que en los chasis, donde sabías cuál era Ford o Chevrolet por el lugar por donde salía el caño de escape", explica con predisposición y buen humor. -¿Dónde se juntaban? -Nos juntábamos en el local de Salvato en Luján, que tenía una productora de seguros. Si nombrara a uno solo sería injusto, pero la cantidad y calidad de gente que trabajó para la categoría fue maravilloso. Laburábamos con el corazón en cada fecha para darle vida al Gran Turismo. En esos años, el "Gato" Fontanot compró el Torino con el que Rubén Di Palma fue campeón en 1970 en Turismo Carreterera "A" y lo exhibíamos para que la gente viera hacia adonde apuntábamos. -¿Vos hiciste algo similar en tu taller? -Yo repliqué en mi taller ese auto y cuando se vendió a Mario Gómez me quedé con la trompa de "Liebre 1" de recuerdo. Hoy trabajo en la restauración de mi auto con esa trompa y con los detalles de esa época. Tomamos como base un reglamento casi standard, con una jaula abulonada al piso y trompa opcional de fibra de vidrio. -¿Recuerda cuántos autos arrancaron en aquella primera carrera? -Juntamos seis autos, de los cuales cinco pudimos largar. Vino una gente de Luján con un Chevrolet 400 con trompa standard, pero no pudo ser de la partida. La primera carrera fue en el viejo circuito de Pilar, en 1990. Largamos Bava (Ford), Hernández (Ford), Araña Gomez (Ford), Naveiro (Chevrolet 400) y yo con el Torino amarillo. El resultado quedó para la anécdota, porque Jorge Bava se pegó muy fuerte y volcó. Lo sacamos entre mi acompañante, Juanjo Tártara, y yo por el parabrisas. Fueron años muy duros, donde se iba a correr como se podía y donde se forjaría uno de los pilares del TC Regional: la solidaridad. Nos ayudábamos entre todos con elementos para poder ser de la partida. -Y después llegó el primer campeonato… -El primer campeonato fue en 1991 y lo ganó Rolando Nardi con una Chevy. Era un piloto que había llegado a la categoría de grande, luego de un paso por el automovilismo nacional. Había tenido un accidente muy grande que le complicaba el movimiento de una pierna, pero era para sentarse a ver cómo manejaba. La "Araña" Gómez, otro de los rápidos, vino a correr para ganarle y se daban unos carrerones bárbaros. Así empezó a volver el público a los autódromos. -Eso potenció a la categoría. -Fue tal el éxito que en poco tiempo nació la divisional GTB y más tarde la GTC para debutantes. Eso te da una pauta de lo importante que fue el TC Regional para la gente. Después se sumó mucha gente y de acá de Zarate, donde, de la tierra, salieron grandes pilotos. Gente que en base a una categoría accesible pudo hacerse conocida y muchos de ellas llegaron a brillar a nivel nacional. -¿Lo debe poner contento lo que se logró? -Gracias al enorme esfuerzo que se hizo, la categoría llegó a ser lo que es hoy y me enorgullece ser parte de su historia, de poder estar y contar lo que queda en el baúl de los recuerdos. Para qué más… -El presente te encuentra hoy desde otro lugar, con las cupecitas. -Sí, claro. Es otra etapa muy linda, más tranquila. Nos juntamos con Zanini, Goris… Vamos a divertirnos, pero sin duda de una forma distinta. Fuimos hace poco a Junín, vamos a los encuentros, nos juntamos con los de Campana, como Barletta, Rodríguez, Galo, Chiorazzo y Fioranelli, y disfrutamos el verdadero folclore de esta pasión. La verdad es que la pasamos muy bien. Además, en Campana tienen ese Museo del Automóvil que es un lujo para cualquier ciudad. -Quienes te conocen dicen que aún no terminaste el afamado Torino. -Mirá si le vas hacer caso a la gente, te vas a enloquecer. Pasá por mi taller que te lo muestro. Llega el momento del postre y por una cuestión lógica, la entrevista llega a su fin. Pero allí sigue Oscar De Biase, historia viviente del automovilismo zonal, tal como suelen llamarlo sus amigos.

