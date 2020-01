P U B L I C



Con amistosos frente a 12 de Octubre de San Nicolás y La Unión de El Jagüel, el actual bicampeón de la Liga Campanense terminó su puesta a punto para enfrentar el domingo a Estrada FC. Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2020, certamen que otorga una plaza en el Torneo Regional Federal Amateur 2021. Hasta el momento, debutaron dos de los tres equipos campanenses (Defensores de La Esperanza venció a SAPA de Marcos Paz, mientras que La Josefa cayó ante Belgrano de Zárate) y solo resta que se presente Atlético Las Campanas, que quedó libre en la primera jornada. El actual bicampeón de la Liga Campanense de Fútbol integra la Zona F y debutará este domingo desde las 10.00 de la mañana frente a Estrada de Zárate en cancha de Ferroviarios de esa ciudad. En la primera fecha, Estrada igualó 1-1 frente a Maipú de Zárate. Camino a esta presentación, Las Campanas disputó en la última semana dos amistosos. El pasado sábado viajó hasta San Nicolás para medirse con 12 de Octubre (campeón 2019 de la Copa Federación y en preparación para participar del Torneo Regional Federal Amateur). Dicho ensayo se dividió en dos partidos, que terminaron ambos con derrota para el equipo de nuestra ciudad: 3-1 el primero (gol de Franco Otta) y 2-0 el segundo. En tanto, el miércoles, el plantel conducido por Luis Cejas, Carlos Navazzotti y Gastón DeArmas (el cuerpo técnico se completa con Ignacio Gómez y Néstor Cardozo) viajó hasta Esteban Echeverría, donde enfrentó a La Unión del barrio El Jagüel, otro equipo que se prepara para el Torneo Regional Federal Amateur. En esta oportunidad, Las Campanas disputó dos tiempos de 40 minutos y terminó perdiendo 5-3 en el global, con dos goles de Santiago Díaz y uno de Michel Bustamante. Para el debut frente a Estrada FC, allegados al club se están organizando para salir en colectivo a la cancha de Ferroviario (se reunirán 8.30 horas), al tiempo que desde Estrada FC ya confirmaron que el valor de las entradas será de $150. SEGUNDA FECHA -Zona A: Villa Italia de Salto vs 9 de Julio de Chacabuco (sábado 17.00) y Racing de Chacabuco vs River Plate de Chacabuco (domingo 19.00). -Zona B: River Plate de Pergamino vs Sportivo Barracas de Colón (sábado 18.00) y Sport de Salto vs CUSA de Salto (domingo 19.45). -Zona C: Ferroviarios de Zárate vs Independencia de San Pedro (sábado 18.00) y Banfield de San Pedro vs Paraná de San Pedro (domingo 17.30). -Zona D: La Josefa vs Lima FC (domingo 17.00) y Fundición de Baradero vs Belgrano de Zárate (domingo 19.30). -Zona E: SAPA de Marcos Paz vs Central Buenos Aires de Zárate (domingo 17.30). Libre: Defensores de La Esperanza. -Zona F: Estrada FC de Zárate vs Atlético Las Campanas (domingo 10.00). Libre: Maipú de Zárate.

Copa Federación:

Atlético Las Campanas culminó su preparación para el debut

