ARRANCA LA 17 Este viernes comenzará la 17ª fecha del campeonato de la Superliga, que será la primera del año 2020. La programación ofrece cuatro partidos y se abrirá con Aldosivi de Mar del Plata ante Lanús desde las 17.35 horas. Luego jugarán: Gimnasia de La Plata vs Vélez Sarsfield (19.40), Rosario Central vs Huracán (21.45) y Unión de Santa Fe vs Argentinos Juniors (21.45). En Aldosivi, el campanense Nazareno Solís figura entre los convocados para recibir a Lanús; mientras que en Huracán aparece Joaquín Arzura entre los citados para visitar a Rosario Central. Las principales posiciones del campeonato de la Superliga son: 1) River Plate y Argentinos Juniors, 30 puntos; 3) Boca Juniors y Lanús, 29 puntos; 5) Vélez Sarsfield, 28 puntos; 6) Arsenal, 27 puntos; 7) Rosario Central, Racing Club y San Lorenzo, 26 puntos. Esta 17ª fecha se completará el fin de semana con la siguiente programación: -Sábado: Arsenal vs Newells (17.35), San Lorenzo vs Estudiantes de La Plata (19.40), Central Córdoba vs Colón (19.40) y Godoy Cruz vs River Plate (21.45). -Domingo: Banfield vs Patronato (17.35), Defensa y Justicia vs Talleres (17.35), Racing Club vs Atlético Tucumán (19.40) y Boca Juniors vs Independiente (21.45). CARDONA, A ARABIA Luego de varias idas y vueltas, la novela del pase de Edwin Cardona parece haber llegado a su fin luego de que desde Colombia informen que, si bien había coqueteado con un retorno a Boca, el volante finalmente continuará su carrera en el Al Ahli de Arabia Saudita. VUELVE RICKY Ricardo Álvarez volverá al club que lo vio nacer: Vélez Sarsfield. En las últimas horas, luego de haber quedado libre tras finalizar su contrato con Atlas de México, el mediocampista ofensivo llegó a un acuerdo con El Fortín y se convertirá en el tercer refuerzo para Gabriel Heinze (antes habían llegado Mauro Pittón y Ricardo Centurión). "Ricky" Álvarez (de 31 años) emigró de Vélez al Inter de Milan en 2011, jugó el Mundial de Brasil 2014 y después pasó por Sunderland de Inglaterra, Sampdoria de Italia y Atlas de México. RENUNCIÓ SOSO A horas del reinicio del campeonato de la Superliga, Mariano Soso renunció a la dirección técnica de Defensa y Justicia en descontento con la decisión de la dirigencia de dejar ir a varios de sus jugadores titulares como Nicolás "Uvita" Fernández, Diego Rodríguez (pasaron a San Lorenzo), Rafael Delgado y Julio González. Así, en la primera presentación del año del Halcón de Florencio Varela, el entrenador será Pablo De Muner, quien se encontraba trabajando con la Reserva. DABOVE 2022 El entrenador de Argentinos Juniors (líder de la Superliga junto a River Plate), Diego Dabove, extendió hasta 2022 su vínculo con la institución de La Paternal. "Quiero agradecerles a los jugadores que hicieron un esfuerzo enorme y tuvieron un compromiso único en el día a día para tener este presente", señaló el DT, que en el receso sonó como opción en Racing Club. SIGUE LA COPA El miércoles por la noche se completaron los partidos de ida de dos de las tres series de la primera fase previa de la Copa Libertadores de América 2020. Y en ambos se dieron victorias visitantes: Guaranía de Paraguay venció 1-0 a San José de Bolivia, mientras que Barcelona de Ecuador superó 2-0 a Progreso de Uruguay. Anteriormente, Carabobo de Venezuela había igualado 1-1 con Universitario de Perú como local. La próxima semana serán las revanchas para definir los tres equipos que avanzarán a la fase previa 2, etapa en la que entrará en competencia Atlético Tucumán.



