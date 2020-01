Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 24/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 24/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DELBONIS NO PUDO El azuleño Federico Delbonis cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia ante el español Rafael Nadal en sets corridos. El Nº 1 del mundo se impuso por 6-3, 7-6 y 6-1 y avanzó a la tercera vuelta, instancia en la que chocará con su compatriota Pablo Carreño Busta. Así, los únicos dos argentinos que seguían con vida en el primer Grand Slam del año son Diego Schwartzman y Guido Pella, quienes por la tercera ronda jugaban en la madrugada de hoy frente al serbio Dusan Lajovic y el italiano Fabio Fognini, respectivamente. PRE ARGENTINA OPEN Esta semana se está desarrollando el "Pre-Tournament" que otorga un lugar en el cuadro principal del Argentina Open que se disputará del 8 al 16 de febrero. Por los Cuartos de Final, Facundo Bagnis superó a Camilo Ugo Carabelli y enfrentará ahora a Andrea Collarini, vencedor de Facundo Díaz Acosta. La otra semifinal la protagonizarán Facundo Mena (derrotó a Facundo Argüello) y Francisco Cerundolo (eliminó a Juan Bautista Torres). GLADIADORES FIRMES Por la tercera fecha del Torneo Centro-Sur de Handball que se realiza en Brasil y que otorga tres plazas para el Mundial de Egipto 2021, la Selección Argentina venció 50-21 a Paraguay y logró su tercera victoria consecutiva después de haber superado con amplitud también a Bolivia y Uruguay. Este viernes, la vara subirá: los Gladiadores jugarán frente a Chile, subcampeón panamericano en Lima 2019. JAGUARES: SEGUNDO TEST Jaguares continúa con su preparación para la temporada 2020 del Super Rugby: en ese marco, este viernes desde las 16.45 horas se medirá nuevamente frente a Georgia XV en el San Isidro Club. Será el segundo duelo entre ambos equipos, que el pasado viernes se enfrentaron en Mar del Plata en un partido que la franquicia argentina dominó claramente (victoria 66-3). LIGA NACIONAL En una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, el miércoles por la noche, Ferro Carril Oeste superó 88-79 como local a Boca Juniors con una destacada actuación de Luciano Masarelli (26 puntos). En tanto, Libertad de Sunchales venció 78-73 a Hispano Americano de Río Gallegos con buenas performances de sus foráneos Milik Yarbrough y Phillip Fayne Ii (ambos terminaron con 15 puntos y 8 rebotes). DEBUTÓ ZION El Nº 1 del último Draft de la NBA, Zion Williamson (19 años), finalmente logró debutar tras superar una artroscopia en su rodilla derecha. Y no decepcionó: el alero convirtió 22 puntos y capturó 7 rebotes en 18 minutos en la caída de su equipo, New Orleans Pelicans, frente a los San Antonio Spurs. De sus 22 puntos, 17 llegaron de manera consecutiva en el último cuarto, una racha que igualmente no le permitió evitar la derrota 121-117 ante el exequipo de Emanuel Ginóbili. HAY PATO EN EL STC2000 El chaqueño Juan Manuel Silva fue confirmado por Honda como piloto oficial del equipo para la temporada 2020 del Súper TC2000. De esta manera, "Pato" compartirá estructura con Juan Ángel Rosso y Fabián Yannantuoni. El piloto de 47 años se consagró campeón de la categoría con Honda en 1999. Además, en su carrera también ostenta un título de Turismo Carretera (en 2005, con Ford).

