¿Cómo ayudar a los adultos mayores con hipoacusia en las reuniones sociales?

En los adultos mayores, la sociabilización es un factor muy relevante para mantenerse activos y preservar su salud mental y emocional, sin embargo, quienes padecen hipoacusia pueden experimentar una sensación de exclusión que impacta en su autoestima. MED-EL, compañía líder en tecnología para soluciones auditivas, destaca de qué manera el entorno debería acompañar a una persona con pérdida auditiva en su integración, así como porqué la detección y tratamiento son clave para mejorar la calidad de vida. Según datos de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, una de cada dos personas mayores de 60 años tiene problemas auditivos. Como contrapartida, la expectativa de vida aumenta a un ritmo constante. "Desde el punto de vista médico, los profesionales de la audición insistimos mucho, no solo al paciente sino a su familia, sobre la importancia de hacer una consulta rápida ante los primeros síntomas de pérdida auditiva, ya que esto nos permite evaluar alternativas y propiciar una mejor adaptación, teniendo en cuenta que hoy existen soluciones auditivas muy diversas y específicas con excelentes resultados", señala el Dr. Diego Gutierrez, Otorrinolaringólogo del Sanatorio Anchorena y referente de MED-EL, y detalla que la aparición de zumbidos o la dificultad de entender en un ambiente con ruido, son algunas de las señales de alerta más comunes. El AdHear, los implantes cocleares, el implante de conducción ósea y el implante de oído medio son las opciones más avanzadas para tratar los distintos tipos de hipoacusia – conductiva, neurosensorial y mixta –. En Argentina, los implantes auditivos forman parte del Programa Médico Obligatorio y toda persona que cuente con obra social o pre-paga debería tener acceso al 100% de su cobertura. El rol del entorno Cuando un adulto mayor o cualquier persona con un implante auditivo es convocada a una reunión social, las personas que lo acompañan pueden incorporar simples gestos que contribuyen a su inclusión: - Introducir el tema que se va a tratar, porque esto favorece la confianza y la sociabilidad. - Hablar cerca y en dirección al implante, de forma clara, pero sin gritar. - Hacer preguntas y no interrumpir a la persona implantada cuando expone una anécdota u opinión. - Acompañar la charla de gestos para reforzar la comunicación no verbal y generar empatía. - Para conversaciones grupales, tener la deferencia de posicionar a la persona con implante auditivo en un lugar en donde pueda ver las caras de todos los participantes. Idealmente, hay que evitar la superposición de voces y propiciar una charla en donde se tome la palabra de a uno por vez. - Elegir ambientes tranquilos, en los que no haya demasiado ruido. Estos y otros consejos están disponibles en el sitio web www.volveraescuchar.com, donde las personas implantadas comparten sus testimonios y expertos en pérdida auditiva de diferentes puntos del mundo acercan noticias, novedades e información útil para mejorar la vida social y la salud desde una mirada integral.

Imagen ilustrativa.



¿Cómo ayudar a los adultos mayores con hipoacusia en las reuniones sociales?

