Campana se sumó al Pedido de Justicia por el asesinato en Gesell

"Justicia" y "cárcel para los culpables", el pedido en la marcha por el crimen de Fernando Un grupo de vecinos, en su gran mayoría mujeres, se congregaron en las escalinatas de la plaza Eduardo Costa para exigir justicia para Fernando Báez Sosa, el joven al que la patota de rugbiers zarateños le quitó la vida. Vecinos de la ciudad acompañaron el reclamo de justicia por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven atacado por un grupo de rugbiers zarateños en la localidad balnearia de Villa Gesell, caso que ha conmocio-nado a todo el país. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, se concentraron en las escalinatas de la plaza Eduardo Costa pasadas las 19 horas, en consonancia con lo que en ese momento sucedía en Zárate y otras ciudades del país. "Estoy acompañando el reclamo de justicia y también muy indignada por lo que ha sucedido en una ciudad vecina con adolescentes y jóvenes. Es muy indignante porque no son uno o dos chicos sino diez los que han asesinado a golpes, han masacrado la cabeza de un chico, de otro adolescente", expresó Rita García, coordinadora de la red Infancia Robada de Campana, presente ayer en la concentración. "Estamos viviendo en una sociedad con muchas situaciones problemáticas. El 25 de diciembre sucedió en Campana que le levantaban la cabeza a un chico para golpearlo en el suelo. Qué maldad que hay", lamentó la también exdocente. García recordó que las problemáticas de violencia entre los niños y jóvenes comenzaron "hace algunos años con el bulling, con el acoso escolar, y ahora llegamos a la muerte". Por eso, pidió compromiso para "con-cientizarnos, concientizar a los papás, a las familias, y cuidar a nuestros chicos". "Nosotros en Campana tenemos denuncias de previas donde chica han sido violadas", aseguró García. Y reclamó: "Abramos los ojos". "La falta de límites es una de las causas principales, junto a la falta de los padres, las familias ausentes. Esas cosas duelen, los chicos se las llevan en sus cabezas, y viven con rencor", sostuvo. Con muchísima más convocatoria, en Zárate los vecinos se movilizaron desde el Parque Urbano hasta la plaza Mitre para pedir justicia por Fernando Báez Sosa. Apuntaron contra los diez rugbiers acusados de haberlo matado, hijos de conocidas familias de esa ciudad. Entre los vecinos se encontraba la madre de Pablo Ventura, el joven que fue acusado por los rugbiers como autor material del ataque, pero que, según estipuló la Justicia, no estuvo vinculado, ni estuvo en la ciudad balnearia donde ocurrió el crimen. En el segundo día donde se llevó a cabo las ruedas de reconocimiento, Ventura no fue señalado por ninguno de los testigos. En cambio, Máximiliano Thomsen y Ciro Pertossi, los rugbiers que están imputados como coautores del homicidio, volvieron a ser reconocidos por su participación en el hecho.

