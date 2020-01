Fue en el viaducto de San Felipe. Un poco de nervios, pero sólo daños materiales. El jueves por la tarde, cerca de las 18, un camión volquetero de una empresa radicada en el barrio Villanueva y un Ford Focus protagonizaron un accidente en el cual el camión le arrancó literalmente la trompa a un automóvil en el que viajaban un mayor y tres menores; mientras que el camión no experimentó mayores años. El conductor del Focus experimentó un golpe en la cabeza por lo cual fue asistido en el lugar por un móvil del SAME, al tiempo que no quiso ser trasladado al Hospital a pesar de encontrarse en un evidente estado de alteración por lo sucedido. Intervino personal del Comando Patrulla Campana, afectado a las zonas 3 y 7.

El camión prácticamente no experimentó mayores daños, pero le arrancó la trompa al Focus.



Volquetero le arranca el paragolpes

