Moretti vuelve a La Habana

El experto de nuestra ciudad expone un proyecto, junto a otros 20 especialistas, para presentar la carrera de Ingeniería en Permacultura en el 12do. Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2020", homólogado en toda Latinoamérica. "Alguna ciudad de cada país, y alguna universidad de cada país, necesitan y desean crear la carrera pública, con proyección, investigación y generación de valor mediante acciones de producción, transformación y comercialización… El programa académico que pensamos se concentra en las ciencias agropecuarias y ganaderas, junto el manejo racional de los recursos naturales y las bioconstrucciones, las económicas solidarias, las sociocracias y elderazgos, manejo de la tierra. Se trabajará para contribuir al desarrollo sostenible y hacer énfasis especial en la zona de influencia, regiones caracterizadas por una inmensa riqueza biológica y cultural, amenazada por la marginalización social y sistemas de manejo inapropiados", explica Antonio Moretti sobre la creación de la carrera de Ingeniería en Permacultura, homóloga en toda Latinoamérica. La propuesta, gestada con otros 20 especialistas de diferentes países de la región será presentada en el 12do. Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2020" que tendrá lugar en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, del 10 al 14 de febrero. "No será fácil –dice Moretti- concretarlo, pero todo recorrido comienza con un primer paso y lo estamos dando. Ya no hace falta hablar del calentamiento global o que a este ritmo de consumo irracional necesitamos 2 planetas Tierra… por eso la necesidad de crear la Ingeniería en Permacultura. Pero además, que sea homóloga en toda Latinoamérica: podrás empezarla en la Argentina, y continuarla en cualquier país si hace falta, porque la carrera es la misma. Y por supuesto, el título es válido será válido en todos los países", concluye. TRES PRINCIPIOS En 1978, los australianos Bill Mollison y David Holmgren definieron a la Permacultura como "Una filosofía de trabajar con la naturaleza, en vez de contra; de observación prolongada y reflexiva en vez de acción prolongada y desconsiderada, de mirar a los sistemas en todas sus funciones en vez de esperar sólo un rendimiento y de permitir que los sistemas demuestren sus propias evoluciones". Esta disciplina se basa en tres principios éticos. El primero es el Cuidado de la Tierra: conservación del suelo, los bosques y el agua. Provisión para todos los sistemas de vida para que continúe y se multiplique. Este es el primer principio, porque sin una tierra sana, los seres humanos no pueden prosperar. El segundo es el Cuidado de las personas: ocuparse de sí mismo, de los familiares, parientes y de la comunidad. Provisión para las personas para acceder a los recursos necesarios para su existencia. El último principio es la Repartición justa: redistribución de los excedentes (límites al consumo y a la reproducción). Reinvertir los excedentes de nuevo en el sistema para proporcionarlos a las dos primeros (tierra y personas). Esto incluye devolver los residuos al sistema para reciclar útilmente. Cada uno no debe tomar más de lo que necesita antes reinvertir el superávit.

