NOTICIA RELACIONADA: Campana se sumó al Pedido de Justicia por el asesinato en Gesell Fueron las consignas de los vecinos que se movilizaron también en apoyo al remero Pablo Ventura, señalado por los rugbiers imputados en el crimen en Villa Gesell. "Justicia", "asesinos" y "Zárate no tiene miedo: hoy lloramos a Fernando" fueron las consignas más repetidas por cientos de vecinos de Zárate que se movilizaron también en apoyo al joven remero Pablo Ventura, quien había sido señalado por el grupo de rugbiers imputados en el crimen del turista Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, y para pedir "prisión para los culpables". Ventura, de 21 años, fue luego liberado por la justicia al corroborarse que no estuvo en Gesell la noche en que golpearon a Báez Sosa, de 19 años. La movilización se inició ayer en el Parque Urbano y tuvo como punto de encuentro las puertas de la municipalidad de Zárate, ubicada frente a la plaza principal Mitre. Durante el recorrido los aplausos y el pedido de justicia por Fernando no se dejaron de escuchar y a medida que la gente avanzaba, desde las casas y los negocios más vecinos se iban sumando a la caminata. "Que vayan presos los culpables, duele mucho por la pérdida de este chico y estos papás que están sufriendo hoy. Les queremos demostrar que nosotros sufrimos también y que puedan sobrevivir a esto", dijo Sara, una manifestante, a Télam. "Nos convoca la indignación y para que no vuelva a ocurrir; los conocemos a los chicos (imputados), hacían travesuras, golpear un garage, nada mayor", amplió otra mujer. Una vez que la columna de gente arribó a la municipalidad, los aplausos se hicieron sonar más fuertes y cerrados y el grito de "asesinos" comenzó a replicarse entre los presentes. En la puerta del palacio municipal, sobre la calle Rivadavia al 700, pendieron velas y colgaron en las rejas diferentes carteles con el pedido de justicia y acompañado de la imagen de Fernando. En tanto, familiares de jóvenes que fueron víctimas de hechos de violencia en la ciudad se manifestaron en público y solicitaron a la ciudadanía zaratense "no olvidarse de Fernando ni de todos los jóvenes asesinados en Zárate". "Vengo para pedir justicia por Fernando y por Pablo. Estos pibes no tienen vergüenza para acusar a una persona que no estaba allá. Yo cursé con Pablo en el colegio San Pablo y era incapaz de hacer daño", expresó Gabriel. Por su parte, Verónica, madre de dos niños que estaban en la movilización y de dos adolescentes más, dijo que "tiene que haber justicia, que le den cadena perpetua a los 10 porque tengo hijos de la misma edad que salen a bailar y a divertirse y no sabés si vuelven". Jorge Santoro, abogado de la familia Ventura, destacó la masividad de la movilización y señaló que habló con Pablo y su padre, José María, y dijo que el joven "está excelente, mucho más tranquilo y de buen humor" y que "el miércoles volverá a Zárate" tras no ser reconocido en las dos ruedas de reconocimiento realizadas ayer y hoy en Villa Gesell. El club Arsenal Zárate de Rugby, que decidió suspender "en forma provisoria" a los tres únicos socios del club involucrados en el hecho, explicó en un comunicado de prensa que no participó de la marcha "para evitar que nuestra presencia pueda entorpecer de algún modo su normal desarrollo".



