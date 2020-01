Concejales del Frente de Todos: "No se puede seguir viviendo con miedo"

Los ediles peronistas acompañaron una reunión de vecinos de los barrios La Argentina y La Esperanza, quienes denuncian un incremento de los hechos delictivos en el barrio. "Nombrar a un funcionario sin experiencia como subsecretario de Seguridad, y que además no conoce Campana, representa el poco interés que el Intendente tiene en el tema", aseguraron. Concejales del Frente de Todos acudieron en respuesta a un pedido de los vecinos de los barrios La Argentina y La Esperanza, quienes preocupados por la escalada de robos y hechos de inseguridad, los convocaron con la intención de transmitirles sus inquietudes. Soledad Calle, Rubén Romano, Romina Carrizo, José Insausti y Marco Colella se acercaron hasta la plaza del barrio La Argentina y escucharon la palabra de los vecinos, varios de ellos víctimas recientes de la inseguridad. "Compartimos su preocupación, tienen en común que todos han realizado la denuncia, pero no han tenido ninguna respuesta, ni de la Policía ni de la Justicia. Creemos que la solución es acompañar y escuchar cada reclamo, visibilizarlos para que las autoridades tomen conciencia que se trata de la vida y de la tranquilidad de todos los campanenses, y que esto debe ser prioridad número uno en la agenda del intendente", sostuvo la presidenta del bloque, Soledad Calle, finalizado el encuentro. Por su parte, Rubén Romano señaló: "Hemos relevado más de treinta casos. Muchos vecinos tienen cámaras en sus casas. Las han aportado, y nada. Hay cámaras del CIMoPU en el lugar, pero no logran cumplir un rol preventivo, ya que los delitos se comenten igual. Los delincuentes ingresan en casas vacías e incluso cuando los vecinos están durmiendo. Todos tienen la sensación que cualquiera puede ser una nueva víctima. No se puede seguir viviendo con miedo". "No alcanza con la interacción entre la Policía y el CIMoPU. Por eso vamos a insistir con la propuesta de convocar al Consejo de Seguridad, un organismo en el que todos los actores de la sociedad, incluyendo la Justicia, puedan sentarse a una misma mesa y trabajar en conjunto para desarrollar políticas que logren encausar esta situación", añadió Romano. Por último, Marco Colella cuestionó el nombramiento de un nuevo funcionario en el área de seguridad municipal. "Se trata de otro integrante de Cambiemos, exdirector de Juventud de María Eugenia Vidal. Otro abultado sueldo para alguien que nunca trabajó en este ámbito. Es una pena ver cómo se malgastan los recursos de los vecinos, ante un problema tan serio como lo es el delito. Pero la realidad de esta gente, supera cualquier ficción. La respuesta del Municipio para quienes han sido víctimas de la delincuencia es que descarguen una aplicación. Y nombrar a un funcionario sin experiencia como subsecretario de Seguridad, y que además no conoce Campana, representa el poco interés que el Intendente tiene en el tema", fustigó.

Un grupo de vecinos dialogó con los concejales.





Romano escuchó las inquietudes vecinales.

#Dato [hilo] los vecinos de barrio La Argentina se refirieron a los reiterados robos y daños en las propiedades, aunque se intensificó el Patrullaje de Comando y Policía Local, la justicia no garantiza acciones firmes con los menores al ser aprehendidos, queda todo en folios... pic.twitter.com/ZU5izEFbgc — Daniel Trila (@dantrila) January 25, 2020 #Dato [hilo] uno de los reclamos de los vecinos del barrio La Argentina es que se construya un tapial periférico en el Tiro Federal (la Olla) ya que luego de cometer ilícitos es una vía de escape para evadir a la policía y el pastizal representa inseguridad para los transeúntes. pic.twitter.com/EJKZ6k2lme — Daniel Trila (@dantrila) January 25, 2020

