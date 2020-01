P U B L I C







José Abel Perdomo

En estos tiempos de una economía globalizada con preeminencia de la especulación financiera que produce enormes ganancias en cortísimo tiempo se está ensanchando en forma escandalosa y cada vez más velozmente la brecha entre ricos y pobres, lo que también se conoce como "desigualdad económica". Este fenómeno inherente a la concentración de la riqueza favorecida por las políticas neoliberales imperantes en gran parte de los países del mundo, especialmente en los más poderosos no tiene límite alguno si los pueblos no se deciden a ponérselos y así disminuir la violencia que estos regímenes traen aparejados y de cuyas manifestaciones dan cuenta los medios de comunicación prácticamente a diario. En un reciente informe elaborado por la ONG Oxfam Internacional basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, del Credit Suisse Research Institute y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otras instituciones da cuenta que los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60 por ciento de la población mundial. Asimismo esta ONG reveló que también existe una brecha enorme entre los trabajadores. El 10% de los más pobres deberían trabajar tres siglos y medio para conseguir el mismo rédito que un trabajador que se ubica en el 10 por ciento de los trabajadores más ricos. Podemos comprobar como es lógico que esta misma concentración económica se replica, con sus más y sus menos, en nuestro país. Según se desprende de los datos consignados por el INDEC y que surgen del último Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018, se acentuó la concentración de tierras en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones controla el 36 por ciento de la tierra, en tanto que el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2 por ciento de la tierra Así como en nuestra Nación se produjo una redistribución de las ganancias y por ende de la riqueza desde los sectores populares en beneficio de los que más tienen también se produjo una verdadera reforma agraria en igual sentido, esto es a favor de los poseedores de grandes extensiones de campo en detrimento de los chacareros. La descomunal concentración económica que un reducido sector de la sociedad ha logrado le da un poder de tal magnitud que es capaz de doblegar a los gobiernos elegidos mediante el voto popular cuando sus políticas no sean las que favorezcan sus intereses. Algunas veces logra imponerse a la voluntad popular consiguiendo que el gobierno traicione a sus electores y cuando esto no es posible directamente lo cambian por medios incruentos (Brasil) o por la fuerza (Bolivia). Para lograr imponer sus deseos cuentan con el apoyo incondicional de la alianza que gobernó los últimos cuatro años, los grandes medios de comunicación que les pertenecen y un bombardeo permanente a través de las redes sociales. Es indudable que a la hora de imponer su poder no tienen ningún tipo de escrúpulos ni les importan los daños que puedan causar. Es fácilmente observable como la tarea previa de desgaste permanente ya comenzó aún antes de que el actual gobierno asumiera y seguramente se irá incrementando en la medida que se continúe por el camino iniciado y nos vayamos enterando del estado calamitoso en que han dejado al país y se vayan destapando ollas malolientes en prácticamente todas las reparticiones del estado y sus empresas. Más pronto que tarde deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no tener mañana que lamentarnos. Está claro que las medidas adoptadas por el nuevo gobierno están en sintonía con lo que los argentinos votaron en octubre.

Opinión:

Más pronto que tarde

Por José Abel Perdomo

