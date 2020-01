Efemérides del día de la fecha: 25 de enero

DÍA DEL REPORTERO GRÁFICO

Instituido en el año 1997 a través de la Ley Nº 24.876, en este día se homenajea y recuerda al periodista gráfico José Luis Cabezas, asesinado en esta fecha del año 1997 por fotografiar al empresario Alfredo Yabrán. Fotógrafo de la revista "Noticias" en el verano del año 1996 partió junto a su compañero, el periodista Gabriel Michi, a realizar la usual cobertura veraniega con la misión de captar con su cámara a Alfredo Yabrán; el empresario entrerriano había sido denunciado por corrupción por el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el año 1995: "hay una mafia enquistada en el poder y su jefe es Alfredo Yabrán."

A partir de este hecho las investigaciones comenzaron y la prensa inició la búsqueda del polémico empresario del cual no se tenía registro fotográfico alguno hasta que Cabezas logró fotografiarlo junto a su esposa paseando por la playa. Así, el rostro de Yabrán fue develado a todo el país desencadenando una serie de llamados amenazantes y atentados menores contra el automóvil de Cabezas; años antes, el empresario había dicho "sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza" marcando el destino de Cabezas.

Cuando se cumplieron 20 años del asesinato Michi declaró: "el crimen de José Luis Cabezas fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia. No hubo en democracia un asesinato contra un periodista por su trabajo. La reacción social y periodística que hubo sirvió para que no hubiese otros casos Cabezas".

JUAN ROMÁN RIQUELME ANUNCIA SU RETIRO DEL FÚTBOL

Surgido en las inferiores de Argentinos Juniors, Juan Román Riquelme llegó a Boca a los 18 años a pedido del entonces director técnico, Carlos Salvador Bilardo: "lo veía todos los sábados en Argentinos Juniors, veía algo especial en él. Y siempre dije que en cuanto pudiera me lo llevaba." A pesar de no convertir en su debut, su impecable actuación se ganó a muchos hinchas que no dudaron en corear su nombre expectantes por el futuro del recién llegado; apenas dos fechas después, convirtió el primero de tantos goles con la "azul y oro" en la goleada a Huracán 6 a 0 en el Apertura 1996. Con la llegada de Carlos Bianchi, el enganche potenció sus habilidades y la efectividad del equipo transformándose en un pilar fundamental del plantel y un ídolo "xeneize" que le dio incontables alegrías a los hinchas al consagrar campeón a Boca del Torneo Apertura 1998, Clausura 1999, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en el año 2000 y la Copa Libertadores en el año 2001: "yo amo a este club. Cuando me pongo la camiseta de Boca no me pongo cualquiera. Me pongo mi camiseta. Soy bostero y me voy a morir bostero."

Rápidamente su excepcional desempeño en el campo de juego atrajo ofertas de clubes europeos que terminaron llevándoselo, primero, al Barcelona y luego al Villareal. Retornó en el año 2007 a préstamo y consiguió su tercer Copa Libertadores antes de volver a España. Finalmente en el año 2008 regresó al club de La Rivera para permanecer hasta el año 2014. Durante este período el club ganó la Recopa Sudamericana, salió campeón del Apertura 2008, Apertura 2011 y la Copa Argentina 2011-12 y 2013-2014. A causa de los desacuerdos con la dirigencia en lo que respectaba a la renovación de su contrato, en el año 2014, Riquelme dejó Boca y se convirtió en el nuevo jugador de Argentinos Juniors: "he conseguido todo con Boca. Apareció el desafío con Argentinos y decidí venir." Así, arribó a "El Bicho" con el objetivo de lograr el ascenso, cosa que consiguió, y anunció su retiro en el año 2015: "creo que después de conseguir ascender con Argentinos, de quedar a mano con la gente de Argentinos, de haber cumplido todo lo conseguido con la camiseta de Boca, me parecía que lo mejor era tomarlo con calma y comunicar que no voy a jugar más".

SE ESTRENA "101 DÁLMATAS"

Un día como hoy en el año 1961, se estrenaba "101 Dálmatas" en los cines norteamericanos. Dirigida por Wolfgang Reitherman, Clyde Geronimi y Hamilton Luske, la película está basada en el libro "101 Dálmatas" de la escritora británica Dodie Smith que se inspiró en sus dálmatas para escribir la famosa historia: "muchas personas creen que son los dueños de sus perros cuando en realidad sus perros los poseen." Tras el estrepitoso fracaso de "La Bella Durmiente" en el año 1959, este film significó la salvación para Disney que en aquel entonces rozaba la bancarrota.