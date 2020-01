La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 25/ene/2020 La cocina de la abuela Berta:

Budín Holandés

Por Berta Chudnobsky













Berta Chudnobsky

Hoy me dieron ganas de homenajear esa gran maestra que fue Blanca Cotta y poner una receta de ella tal como las publicaba. Yo lo probé y es muy rico. Espero que les guste. INGREDIENTES - Manzanas 3 - Azúcar 3/4 de taza y cantidad extra para acaramelar la budinera - Agua 4 cucharadas - Ralladura de 1 limón - Huevos 4 - Leche 1/4 litro - Crema de leche 1 pote chico - Azúcar 3 cucharadas PREPARACIÓN Este es un postre fácil y tentador para todo el mundo, pero además, como no lleva harina, resulta excelente para incluir en la dieta del celíaco. Con su sabor frutal, perfumado con limón, puede ponerle el broche de oro al menú o enriquecer la mesa del té. ¡Manos a la obra...! Vierta en una sartén 1 taza de azúcar, colóquela sobre fuego fuerte y espere a que el azúcar comience a fundirse y transparentar. Mezcle rápidamente con cuchara de metal hasta que termine de fundirse (el caramelo, claro está...). Vierta el caramelo en la budinera y, con cuidado para no quemarse, hágala rotar para que el caramelo se extienda. Reserve. Pele las manzanas, córtelas al medio, deseche el corazón con las semillas y córtelas en cubitos no muy pequeños. Colóquelos en una cacerola junto con el azúcar y las 4 cucharadas de agua. Ponga la cacerola sobre el fuego y deje que las manzanas hiervan hasta que estén blandas pero no desechas. Retire la cacerola del fuego y reserve hasta utilizar. Casque los huevos indicados y colóquelos en un bol. Bátalos con batidor de mano mientras les va agregando, de a poco, el cuarto litro de leche. Una vez integrados los ingredientes, incorpore a la preparación la ralladura de limón y mezcle bien. Al rallar el limón tenga en cuenta que sólo debe tomar la piel amarilla, sin la parte blanca, que da sabor amargo. Ahora es el momento de reunir todos los elementos preparados anteriormente. Vierta en el molde que reservó, acaramelado en el paso 1 las manzanas que cocinó en el paso 2. Vuelque sobre ellas los huevos que batió con la leche y la ralladura en el paso 3. Prepare el bañomaría: coloque el molde con la preparación dentro de una fuente que contenga agua. Cocine el budín en horno caliente hasta que, al clavarle un cuchillito, este salga sin adherencias. Retire la budinera del bañomaría, deje enfriar muy bien el budín y recién entonces desmóldelo directamente sobre la fuente donde lo piensa servir. Sírvalo solo o acompañado con la crema de leche batida con el azúcar hasta alcanzar el punto chantillí. Por Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

