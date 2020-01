Este sábado, desde las 17.00, visitan a Estudiantes de Buenos Aires en el reinicio de la Primera B del Torneo de AFA.

Por la 14ª fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Estudiantes de Buenos Aires en un partido que se disputará desde las 17.00 horas en el Centro Deportivo Municipal (CEDEM) de Caseros.

Pasaron 41 días desde el último encuentro oficial que disputaron las Auriazules, que cerraron el 2019 con un empate sin goles frente a Atlanta. Y en este tiempo de receso y pretemporada, las chicas campanenses realizaron un gran trabajo de puesta a punto para afrontar esta segunda parte de la fase regular, que actualmente las tiene en posición de clasificación a la "Zona Campeonato" (los diez mejores de la tabla al terminar la rueda jugarán luego por los ascensos a la Primera A).

Hasta el momento, las Portuarias ocupan la 8ª posición con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 13 presentaciones. Por su parte, Estudiantes se encuentra en el 12º lugar con 18 unidades, producto de 5 triunfos, 3 igualdades y 5 caídas. Por ello será un choque muy importante para las aspiraciones de ambas escuadras de estar en los puestos de clasificación a la Zona Campeonato.

La principal novedad para el plantel que conduce Néstor Daniel Gómez es el retorno de Karen Ramírez, delantera de mucho despliegue y carta fuerte de gol, quien se sumará como alternativa a Noemí Gómez y Emilce Correa, las goleadoras del equipo con 8 tantos cada una.

Esta 14ª fecha de la fase regular del campeonato de Primera B de AFA se completará entre hoy y mañana con los siguientes partidos: Defensa y Justicia vs Deportivo Merlo, Lima FC vs Comunicaciones, Sarmiento (J) vs Deportivo Armenio, Banfield vs Deportivo Español, Ferro Carril Oeste vs Argentino de Rosario, Deportivo Morón vs Camioneros, Argentinos Juniors vs Almirante Brown, Atlanta vs Argentino de Quilmes, Atlas vs Luján y Liniers vs All Boys.