El pasado sábado se disputó la primera fecha y hoy se desarrollará la segunda en las canchas de El Pino, Las Campanas y San Jacinto.

El Torneo Nocturno 2020 de la Liga de Veteranos de Campana comenzó el pasado sábado. Cuenta con la participación de 34 equipos divididos en 11 zonas: diez de ellas tendrán tres conjuntos cada una y la restante será de cuatro. Así, los resultados que dejó la primera fecha fueron los siguientes:

-Zona 1: 9 de Julio 2 – Sportivo Pioneros 0. Goles: Alejandro Batistella y Pablo Bentancourt (9dJ). Libre: El Defe.

-Zona 2: San Luis 0 – Kilmes FC 1. Gol: Alejandro Ramírez (KIL). Libre: Metegol.

-Zona 3: Campana FC 2 – La Josefa 0. Goles: Ismael Quirino y Nazareno Albornoz (CAM). Libre: Leones Azules.

-Zona 4: El Pino 3 – Albizola 1. Goles: Manuel Villarreal, Damián Pereyra y Leonardo Jáuregui (EP); Edgardo Vargas (ALB). Libre: Norte FC.

-Zona 5: El Regreso 2 – Las Campanas 1. Goles: Marcos Arévalo y Cristian Albornoz (REG); Juan Fernández (LC). Libre: El 70.

-Zona 6: Amigos de Raúl 2 – San Cayetano 1. Goles: Luis Costela -2- (AdR); Carlos Vivas (SC). Libre: CASLA.

-Zona 7: Los Pumas 3 – Puerto Nuevo 2. Goles: Fermín Figueredo -2- y David Filippa (LP); Sergio Ramos y Ramón Aranda (PN). Libre: Paraná.

-Zona 8: Las Praderas 1 – Las Palmas 0. Gol: Miguel Pardo (PRA). Libre: San Jacinto.

-Zona 9: Sportivo Laziale 2 – Mega Juniors 0. Goles: Daniel Galeano y Guillermo Galeano (SL). Libre: Unión Entre Ríos.

-Zona 10: Naranja Jrs 1 – Deportivo San Felipe 1. Goles: Mariano Acosta (NAR); Pablo López (DSF). Barrio Valentini 2 – El Buen Toque 0. Goles: Christian López y Roberto Tasistro (BV).

-Zona 11: Amigos de Zárate 2 – La Esperanza 0. Goles: Jesús Portillo y Cristian Bonelli (AdZ). Libre: Meta Guacha.

La segunda fecha se disputará este sábado en tres escenarios distintos, con la siguiente programación:

-en cancha de El Pino se medirán: La Esperanza vs Mega Guacha (18.00), Sp. Pioneros vs El Defe (19.15), Las Campanas vs El 70 (20.30) y Deportivo San Felipe vs El Buen Toque (21.45).

-en cancha de Las Campanas jugarán: Naranja Jrs vs Barrio Valentini (18.00), Mega Juniors vs Unión Entre Ríos (19.15), Kilmes FC vs Metegol (20.30) y San Cayetano vs CASLA (21.45).

-y en cancha de San Jacinto se enfrentarán: La Josefa vs Leones Azules (18.00), Las Palmas vs San Jacinto (19.15), Puerto Nuevo vs Paraná (20.30) y Albizola vs Norte FC (21.45).