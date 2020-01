Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 25/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 25/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







PEQUE VA POR NOLE Diego Schwartzman avanza a paso firme en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año: por la tercera ronda superó 6-2, 6-3 y 7-6 al serbio Dusan Lajovic y se clasificó a los octavos de final, instancia en la que se medirá frente a otro serbio, Novak Djokovic. El Nº 2 del mundo derrotó ayer al japonés Yoshihito Nishioka por 6-3, 6-2 y 6-2. "Jugar ante Djokovic es algo muy lindo. "Será un buen partido, jugando de esta manera voy a poder competir muy bien", señaló El Peque. Su compatriota Guido Pella no pudo seguir su camino: cayó 7-6, 6-2 y 6-3 ante el italiano Fabio Fognini, que en Octavos de Final se medirá con el estadounidense Tennys Sandgren. Quien también avanzó (con mucho suspenso) a la cuarta ronda fue el suizo Roger Federer, que estuvo 8-4 abajo en el tiebreak del quinto set, pero se recuperó con seis puntos consecutivos para eliminar al local John Millman. Su próximo rival será el húngaro Marton Fucsovics. El otro cruce de la parte baja del cuadro de Octavos lo protagonizarán el croata Marin Cilic y el canadiense Milos Raonic. EMOCIONES FUERTES El cuadro femenino del Abierto de Australia vivió ayer una jornada de fuertes emociones. La estadounidense Coco Gauff, de tan solo 15 años, volvió a dar otro golpe en un Grand Slam al vencer 6-3 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka, preclasificada N° 3 y campeona el año pasado en Melbourne. Por su parte, la primera sembrada del torneo, la local Asleigh Barty, superó 6-3 y 6-2 a la kazaja Elena Rybakina. Mientras que la china Wang Qiang derrotó por 6-4, 5-7 y 7-5 a la estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos majors (sigue a uno del record absoluto de Maragaret Court). Finalmente, la danesa Caroline Wozniacki (ex N° 1 del mundo y campeona 2018 en Australia) consumó su retiro del tenis al perder 7-5, 3-6 y 7-5 ante la tunecina Ons Jabeur. GLADIADORES, AL MUNDIAL La Selección Masculina de Handball aseguró ayer su boleto al Mundial "Egipto 2021" al derrotar 30-22 a Chile por la cuarta fecha del Torneo Centro-Sur Americano que se disputa en Maringa (Brasil). Los Gladiadores cosecharon su cuarto triunfo consecutivo y así lograron una de las tres plazas disponibles para el Mundial. Hoy, frente a Brasil, irán por el título de este campeonato. TRIUNFO DE JAGUARES En su segundo amistoso de preparación para la temporada 2020 del Super Rugby, los Jaguares derrotaron 66-7 a Georgia XV en un partido disputado en las instalaciones del San Isidro Club. Los tries del equipo dirigido por Gonzalo Quesada fueron marcados por Tomás Albornoz (2), Santiago Chocobares, Matías Orlando, Santiago Montagner, Juan Pablo Zeis, Sebastián Cancelliere, Lucas Mensa y Emiliano Bofelli. En la previa al encuentro, la franquicia de la Unión Argentina de Rugby (UAR) realizó un homenaje a Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado en Villa Gesell por un grupo de jóvenes identificados con el rugby del Club Náutico Arsenal Zárate (cinco de ellos jugaron en el Ombú el año pasado). NBA ALL STARS Culminada la votación para el Juego de Estrellas que se realizará el 16 de febrero en Chicago, la NBA informó que LeBron James (Los Angeles Lakers) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) han sido los jugadores más votados del Oeste y el Este, respectivamente, por lo que serán los capitanes de los dos equipos que participen del duelo. La nómina de titulares se completa con Luka Doncic (Dallas), James Harden (Houston), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) y Anthony Davis (Los Angeles Lakers) por el Oeste; y Trae Young (Atlanta), Kemba Walker (Boston), Pascal Siakam (Toronto) y Joel Embiid (Philadelphia) por el Este.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar