GRANATE SORPRENDIDO Ayer se puso en marcha la 17ª fecha del campeonato de la Superliga, la primera del año 2020. Y en el primer partido de la jornada, Aldosivi sorprendió en Mar del Plata a Lanús, que buscaba llegar a lo más alto de la tabla. El Tiburón (con el campanense Nazareno Solis en el banco) se impuso 2-0 con goles de Federico Gino y Facundo Bertoglio. De esa manera sumó tres puntos muy importantes para escaparle a la zona de descenso. En tanto, al cierre de esta edición, anoche se enfrentaban: Gimnasia (LP) vs Vélez Sarsfield, Rosario Central vs Huracán y Unión de Santa Fe vs Argentinos Juniors. HOY, OTROS CUATRO En la continuidad de la 17ª fecha hoy se disputarán otros cuatro encuentros, destacándose la presentación de River Plate en Mendoza y el regreso de Javier Mascherano al fútbol argentino en la visita de Estudiantes (LP) al San Lorenzo comandado por Diego Monarriz. La programación para este sábado es la siguiente: Arsenal vs Newells (17.35 horas), San Lorenzo vs Estudiantes de La Plata (19.40), Central Córdoba vs Colón (19.40) y Godoy Cruz vs River Plate (21.45). En tanto, mañana domingo jugarán: Banfield vs Patronato (17.35), Defensa y Justicia vs Talleres (17.35), Racing Club vs Atlético Tucumán (19.40) y Boca Juniors vs Independiente (21.45). FALLECIÓ PIZZUTI Juan José Pizzuti, uno de los grandes ídolos de la historia de Racing Club, falleció este viernes a los 92 años. Jugó más de 200 partidos en La Academia entre 1952 y 1962, marcó 118 tantos (cuarto goleador histórico de la institución) y conquistó dos títulos en ese período. Sin embargo, sus mayores logros en Avellaneda llegaron como entrenador con el campeonato local de 1966, la Copa Libertadores 1967 y la Intercontinental obtenida ante el Celtic de Escocia. El ideólogo del célebre "Equipo de José", que marcó una época con su invicto de 39 partidos, inició su carrera con la camiseta de Banfield en 1946. También pasó por River y Boca. OFERTA POR VILLA A poco de su primera presentación oficial del año, Boca Juniors recibió una oferta millonaria por un jugador titular, que es pieza clave para el entrenador Miguel Ángel Russo: el colombiano Sebastián Villa. La propuesta del Xolos de Tijuana es de 6.500.000 dólares por el 70% del pase del atacante, que a su vez fue tentado con un contrato muy superior al que percibe en el Xeneize. CHÁVEZ, A SANTIAGO El delantero Cristian Chávez, que llegó a Independiente desde Aldosivi en el pasado mercado de pases, fue cedido a préstamo por el Rojo a Central Córdoba de Santiago del Estero. Se trata de la tercera baja en el plantel que conduce Lucas Pusineri, dado que anteriormente habían partido Nicolás Domingo (a Olimpia de Paraguay) y Nicolás Figal (Inter de Miami). KRANEVITTER, A MÉXICO El volante Matías Kranevitter dejó el Zenit de Rusia, donde jugaba desde 2017, para convertirse en refuerzo de Rayados de Monterrey, equipo mexicano que dirige Antonio Mohamed y que ya cuenta con seis argentinos en el plantel: Marcelo Barovero, Rogelio Funes Mori, Lionel Vangioni, José Basanta, Maximiliano Meza y Nicolás Sánchez. El pase del exRiver se concretó por 6 millones de dólares y con un contrato por cuatro temporadas.



