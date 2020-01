La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 25/ene/2020 Prevenir el dengue entre todos







La forma más eficiente de prevenir el Dengue es eliminando los recipientes de cría del mosquito. Conocé cuáles son las recomendaciones y qué hacer ante los síntomas de la enfermedad. Ante los nuevos casos de Dengue registrados en la Argentina, el Hospital Universitario Austral se une a los esfuerzos de las distintas autoridades municipales, provinciales y nacionales en la prevención de esta enfermedad. Se trata de una afección viral transmitida por la especie de mosquito Aedes aegypti. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave". El Ministerio de Salud de la Nación afirma que la mejor forma de prevenir la enfermedad es mediante la eliminación de los criaderos de mosquitos: latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona o bidones cortados que acumulen agua. En caso de que se utilicen, se recomienda evitar la acumulación de agua en ellos o cambiarles el agua y cepillarlos frecuentemente. Se recomienda a la comunidad tener en cuenta los siguientes consejos: - Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos). - Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores). - Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos. - Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda. - Mantener los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados. - Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos. - Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. Por su parte, desde el Ministerio también detallan la importancia de prevenir la picadura de mosquito siguiendo los siguientes consejos: - Usar siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. - Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. - Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. - Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. - Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales. Tener en cuenta que la fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no a los huevos y a las larvas. Síntomas Entre los 4 y 10 días de haber recibido la picadura del mosquito, la persona comienza a manifestar los síntomas. La fiebre elevada (40 °C) es el principal y se acompaña de dos de los siguientes síntomas: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullido. La presencia de cuadro respiratorio aleja la posibilidad de Dengue. Por su parte, el antecedente de viaje reciente a Brasil constituye un factor de riesgo importante. Recordar Es fundamental tener en cuenta estas medidas prevención. Según la OMS, "no hay tratamiento específico del dengue, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%".



