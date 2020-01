Se cayó con su moto en la bajada del puente de la Av. Mitre. Podría haber sido peor, pero llevaba casco. Un motociclista cayó en la bajada del puente de Ruta 6 y Mitre con su Suzuki Gixxer 150. Al esquivar el lomo de burro mordió las piedras de relleno de un pozo que se encuentra sobre la banquina derecha. Es el mismo pozo sobre el que alertamos a principios de noviembre y en vez de ser reparado fue rellenado con piedras. Se torna particularmente cuando los vehículos están en doble fila y las motos desvían por la banquina para pasar, e incluso para vehículos que se bajan a la banquina a levantar gente. El joven accidentado ayer por la tarde llevaba casco de protección y sólo sufrió raspones en brazos y piernas. Fue asistido y trasladado por SAME hasta el Hospital San José. Intervino personal del Comando Patrulla Campana afectado a la zona 7.

El joven conducía una Suzuki Gixxer 150. Fue trasladado por el SAME hasta el Hospital San José.





En noviembre pasado alertamos sobre la existencia del peligroso pozo, que fue rellenado con piedra suelta. (Foto archivo)

#Ahora un motociclista cayó en la bajada del puente de Siderca, Ruta 6 y Mitre. La Suzuki Gixxer 150 al esquivar el lomo de burro mordió las piedras de relleno del pozo lateral. El jóven con raspones en brazos y piernas fue asistido y trasladado por SAME 1. CP zona 7 pic.twitter.com/hJQUWWNhEQ — Daniel Trila (@dantrila) January 25, 2020 REFERENCIA MENCIONADA: #QuejaVecinal enorme pozo en el lateral del pavimento en la bajada del puente de Ruta 6 a Av. Mitre, también acceso a Tenaris Siderca, PELIGROSO cuando los vehículos están en doble fila y las motos desvían por la banquina, incluso para vehículos que se bajan a levantar gente. pic.twitter.com/c2Wk3mx3zi — Daniel Trila (@dantrila) November 2, 2019

Por esquivar un lomo de burro

