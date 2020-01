Alerta Dengue: prevención en cada uno de los hogares

Desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano recordaron las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito vector de la enfermedad y de concurrir al médico inmediatamente ante la aparición de los primeros síntomas. La Secretaría de Salud y Desarrollo Humano del Municipio recuerda a la población tomar medidas preventivas para evitar la proliferación del Dengue en la zona. La subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, señaló al respecto que si bien en Campana al momento no hay casos de dicha enfermedad "debemos estar alerta para evitar la creación de criaderos del Aedes Aegypti, que es el único mosquito transmisor de la enfermedad". Para ello, remarcó, "es fundamental ejecutar medidas preventivas para concientizar a la población sobre cómo impedir su proliferación en la zona". En este marco, informó que el último viernes se inició en San Cayetano un ciclo de charlas informativas y en los próximos días se llevarán adelantes tareas vecinales. Luego, recordó que este mosquito es domiciliario y se cría en agua limpia estancada, y no en espacios verdes amplios ni cerca de ríos ni arroyos, "por lo que se debe eliminar todo recipiente que acumule agua para evitar su reproducción". Se recomienda limpiar canaletas y los bebederos de los animales de forma diarias como también reemplazar por arena húmeda el agua de los floreros, desmalezar patios y jardines y retirar de las casas todo elemento en desuso que pueda acumular agua como cubiertas, botellas, entre otros. Es primordial, además, protegerse de las picaduras de los insectos con repelente y resguardar con tul la cuna o los cochecitos de los recién nacidos o bebés. Por su parte, el epidemiólogo del Hospital Municipal San José, Federico Simioli, sostuvo que el Dengue es una enfermedad infecciosa que se manifiesta con fiebre aguda inespecífica, sin resfrío, que no dura más de 7 días. También dolor muscular, dolor detrás de los ojos, erupción en la piel, nauseas o vómitos, y diarrea. "Es una enfermedad que no tiene tratamiento específico pero sí sintomático donde es importante no automedicarse y concurrir rápidamente al médico para su diagnóstico", enfatizó. Por último, Simioli aconsejó a la población, atento al brote epidémico que sufre el norte del país y las naciones limítrofes, "informar a los profesionales médicos si realizó los días previos un viaje a estas zonas o estuvo en contacto con alguna persona que sí lo haya realizado.

