Alerta Sarampión: la importancia de la vacuna

En el 2019 se confirmaron 75 casos de sarampión. Conocé la importancia de la vacunación y cómo identificar la enfermedad. Debido a la continua detección de casos de sarampión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda continuar con las medidas de contención de brote en curso. El sarampión es una enfermedad contagiosa producida por un virus que se transmite por contacto directo y del aire. "Desde principios de septiembre de 2019, la Argentina ha registrado un aumento de casos confirmados de sarampión desde la eliminación de la circulación endémica del virus, alcanzada en el año 2000 y certificada en 2016 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)", afirman desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vacunación, la mejor herramienta A raíz de los 75 casos de sarampión confirmados durante los meses de septiembre a diciembre, se adoptó una estrategia de vacunación que fortalezca la aplicación de vacunas en los distintos distritos. Según aseguran desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el objetivo es "vacunar a las personas de cualquier grupo de edad que no fueron vacunadas o que no completaron el esquema de vacunación y, de esta forma, optimizar la cobertura de vacunación alcanzada". El Ministerio de Salud de la Nación, por su parte, explicitó: - Niños y niñas de entre 6 y 11 meses de vida: Indicación de una dosis de vacuna triple viral (denominada "dosis cero"). Esta dosis no es válida como esquema de vacunación de calendario. - Niños y niñas de 12 meses de vida: Deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral correspondiente al calendario. - Niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive: Indicación de una dosis adicional de vacuna triple viral con el objetivo de acreditar DOS DOSIS de vacuna triple viral aplicadas luego del año de vida. - Todos los mayores de 5 años, adolescentes y adultos: Deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida, o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra el sarampión (serología IgG positiva). - Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse. - La vacuna está contraindicada en personas inmunosuprimidas. Además, desde el Ministerio se recordó que la vacunación con doble o triple viral no debe ser aplicada en embarazadas y en mujeres en edad fértil evitar el embarazo en los tres meses subsiguientes a la vacunación. Síntomas El paciente con Sarampión generalmente presentará los siguientes síntomas característicos: fiebre, un triple catarro (conjuntivitis, coriza, que es el catarro particularmente, y tos) y la presencia de manchas en la piel denominadas rash. Ante estas manifestaciones, se deberá concurrir rápidamente a un centro de salud.



Alerta Sarampión: la importancia de la vacuna

