Alejo Sarna presentó su Plan de Seguridad Ciudadana

Lo hizo frente a una gran concurrencia de vecinos de Plaza España, que es uno de los puntos que mayor impacto tiene la ola de inseguridad que se está dando en las últimas semanas en la ciudad. Lo acompañaron Carla Navazzotti y los referentes del MRP Luis Barroso y Facundo Aphalo. "Sentirse seguros es un derecho de todos" remarcaron. Nuestra ciudad está viviendo una ola de inseguridad que está afectando distintos puntos de seguridad. A raíz de ello, una gran cantidad de vecinos de la zona de Plaza España se congregaron para reunirse con los dirigentes del Frente de Todos Campana Alejo Sarna, Carla Navazzotti, Facundo Aphalo y Luis Barroso, quienes se informaron sobre su situación y les comentaron su Plan Municipal de Seguridad Ciudadana. "Me fui a cenar un ratito y cuando volví me habían entrado por la ventana del segundo piso, me revolvieron toda la casa y se llevaron cosas de valor. No obtuve respuestas de nadie" comentó unos de los vecinos presentes. "Mi hija de 17 años es todo para mí, y me da miedo que vaya al kiosco de la esquina. No podemos vivir así" aseguró otra vecina que se hizo presente. "Tenemos las cámaras del Cimopu, pero no sabemos si funcionan o no, si filman toda la zona o si las tapan los árboles. El otro día que robaron en un kiosco a media cuadra de la comisaría y el delincuente estuvo en la parada de colectivo de la plaza bastante tiempo como si nada" aseguró otra vecina. Por su parte, Alejo Sarna sostuvo que "se ha hecho una gran inversión en tecnología para la prevención, desde la colocación de cámaras hasta la puesta en práctica de un aplicación para emergencias. Pero aún así, la inseguridad escaló y no deja que las y los campanenses vivamos tranquilos. Es por eso que proponemos la discusión, creación y puesta en práctica de un Plan Municipal de Seguridad Ciudadana, que reúna a todas las fuerzas vivas de la ciudad, desde el poder judicial, la policía, el ejecutivo y el legislativo municipal, sociedades intermedias y vecinos y vecinas en general, con el objetivo de generar un gran consenso político y social sobre cuáles van ser las políticas de seguridad en el corto, mediano y largo plazo". En relación a ello, el joven referente del Frente de Todos añadió que "a mi entender, en el acuerdo al que se tiene que llegar tienen que tratarse ejes esenciales como el control civil de la policía para evitar su autogobierno, el control ciudadano de la puesta en práctica del plan de Seguridad por zona, donde el ejecutivo municipal, la policía y el poder judicial escuchen los reclamos y demandas de los vecinos y vecinas, y den explicaciones de cómo están llevando adelante las políticas de Seguridad, y la creación de equipos mediadores comunitarios para resolver conflictos de índole vecinal". Para finalizar, los referentes del Frente de Todos en la ciudad aseguraron que "sentirse seguros es un derechos de todos y todas, y es también una responsabilidad del municipio. Por eso creemos necesario que se convoque a la conformación de un plan de Seguridad de manera democrática y participativa, que nos permita a las y los campa-nenses vivir sin miedo".

Alejo Sarna con vecinos de la Plaza España



Alejo Sarna presentó su Plan de Seguridad Ciudadana

