La Auténtica Defensa participó de una reunión de vecinos cansados por los delitos y recabó testimonios: al menos una persona reconoció haberse armado contra los delincuentes. Reclaman que se bloquee el perímetro del Tiro Federal. Vecinos de los barrios La Argentina y La Esperanza se debaten entre la presión ejercida por la delincuencia, la construcción de un muro perimetral y la adopción de extremas medidas de protección personal. Así se pudo evidenciar en un encuentro que mantuvieron el viernes por la tarde ante la ola de delitos que azota la zona y del que participó La Auténtica Defensa. El viernes, tanto el intendente Abella como funcionarios municipales y concejales de Juntos por el Cambio se entrevistaron con habitantes de ambos barrios. Lo propio hicieron ediles del Frente de Todos en horas de la tarde. De acuerdo al testimonio de los vecinos que recabó LAD, la modalidad principal de delito que afecta a esta zona de Campana es el escruche, sobre todo en horas laborales cuando los propietarios e inquilinos no se encuentran en sus hogares. Otra característica de la mayoría de los delitos, se informó, es que son cometidos en su gran mayoría por menores de edad, lo que dificulta el trabajo tanto de la Policía como de la Justicia para evitar su repetición. Un vecino llegó a decir que "te los largan en la cara mientras vos estás haciendo la denuncia", en referencia a los menores que son capturados tras delinquir y liberados apenas horas más tarde. Las vías de escape de los malvivientes son dos, de acuerdo al testimonio de los vecinos. La primera la constituyen las calles que desembocan en el barrio Dignidad. La otra: la olla en la tiene su predio el Tiro Federal, a la que descienden pasando por arriba el guardarrail ubicado sobre el lateral de la calle Alferi. Los altos pastizales dentro del predio favorecen el escondite. Por este motivo, el viernes los vecinos exigían la construcción de un muro para bloquear la fuga de los delincuentes que, señalaron, no son perseguidos por la Policía cuando descienden a esos terrenos. Pero este sábado y en diálogo con este medio, el presidente del Tiro Federal, Alfio Serini, confimó que la entidad no emprenderá la construcción de ningún muro, tapial o alambrado. Serini, quien también oficia como presidente del Foro Municipal de Seguridad, se mostró disconforme con el accionar policial en la zona y denunció que su institución también fue víctima de hechos delictivos: hasta le entraron por una chimenea. Sin embargo, aseveró, ya ni siquiera se molestan en hacer las denuncias pertinentes. Además, señaló que el Tiro Federal atraviesa una temporada de baja de socios, por lo que no cuenta con los recursos económicos para hacerle frente a la construcción de cualquier cerco perimetral alternativo al guardarrail vigente. Por el contrario, le solicitó al Municipio su levantamiento. Por estas horas los vecinos de La Argentina y La Esperanza están intranquilos, pese al refuerzo del patrullaje policial dispuesto por las autoridades. Este viernes, integrantes del Comando Patrulla y la Policía Local pararon en la plaza donde se llevó a cabo la reunión para explicar sus procedimientos. Los vecinos hicieron especial hincapié en lo que consideran la falta de medidas sobre los menores. En ese sentido, prometieron recolectar todas las denuncias y llevarlas como un cuerpo unificado a la fiscalía para acelerar la intervención de la Justicia. Durante el encuentro, se escucharon diversos casos de inseguridad ocurridos en los últimos tiempos. A un vecino le llegaron a romper el vidrio del auto en cuatro oportunidades distintas; a otro, uno de los espejos retrovisores de una camioneta de transporte escolar. Otra persona denunció que como los malvivientes no le pudieron sustraer el televisor del interior de su casa, se la destrozaron. En tanto, una mujer contó cómo, con asistencia de la Policía, discutió con los delincuentes para que le devolvieran un reloj de pulsera. Pero el relato más crudo y alarmante fue el de un vecino que, cansado de los hechos de inseguridad, confesó que una noche esperó armado a los delincuentes en la puerta de su casa. El testimonio que mejor ilustró la frustración que se vive fue el de otro vecino que, tras ser asaltado por un ladrón, lo advirtió minutos más tarde escondido debajo de un auto. "Salió corriendo y me dijo `Corré gordo que ahí viene la cana´. Después lo agarraron subido a un árbol. A los pocos días, me llaman de la fiscalía para que vaya a declarar, pero como testigo porque el delincuente había denunciado apremios ilegales. ¿Me roba y lo tengo que ir a defender? Encima me dijo gordo", recordó con el humor que todavía no le arrebataron.

Barrios La Argentina y La Esperanza:

Entre la inseguridad, un muro y vecinos frustrados

