Edición del domingo, 26/ene/2020 JxC:

Los concejales de Juntos por el Cambio cuestionaron la actitud del ex candidato kirchnerista quien "reapareció luego de varios meses en una reunión con vecinos por reclamos" sobre temas de seguridad. Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio, se mostraron sorprendidos por la "reaparición del ex candidato a intendente kirchnerista, Ruben Romano, quien estuvo desaparecido por meses luego de su amplia derrota electoral". "Ya que la seguridad la maneja el gobernador Kicillof, el concejal debería preocuparse por pedirle soluciones a él, y no ir mentirle a los vecinos y querer mostrar preocupación por un tema donde nunca escuchamos cuáles son sus ideas y proyectos, que seguramente ahora podrá lograr concretar con un gobernador y ministro de su mismo color político", destacaron los concejales oficialistas. "Afortunadamente tenemos un Intendente que realmente trabaja por el tema, y no para la foto o por una nota en los medios. Nuestro intendente ya recibió a los vecinos de La Argentina y La Esperanza, además nosotros venimos hablando y buscando soluciones junto a los vecinos, sin foto, soluciones de verdad", destacaron desde el bloque de Abella.

