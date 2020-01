Instan a mantener una buena higiene personal para evitar enfermedades

La Secretaría de Salud y Desarrollo Humano del Municipio aconseja reforzar el hábito del lavado de manos para eliminar los microorganismos que causan diversas enfermedades. Con el objetivo de prevenir diversas enfermedades, la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano del Municipio aconseja a los vecinos reforzar las medidas higiénicas personal, especialmente, el lavado de manos. Puntualmente, el equipo capacitador en Buenas Prácticas de Manifactura (BPM) remarcó que "el lavado frecuente de las manos salva vidas porque elimina los microorganismos que causan diversas enfermedades". En tal sentido, explicaron que "las manos son el medio de transporte ideal para que los microorganismos que están presentes en los objetos que tocamos a diario lleguen a nuestros alimentos, por lo que resulta sumamente importante tomar conciencia de ello y adquirir el hábito de lavarnos con frecuencia, especialmente en ciertos momentos que son clave cuando se trata de evitar enfermedades transmitidas por los alimentos". Ellos son: antes de manipular alimentos, antes de comer, amamantar o dar la mamadera, después de ir al baño o de cambiar pañales, después de tocar objetos con alta carga microbiana: basura, dinero, celular, tierra, plantas, animales, entre otros, y después de manipular productos químicos como pueden ser venenos, insecticidas, espirales, cebos para ratas o cucarachas. Además, detallaron que el lavado de manos "debe realizarse con agua segura y jabón, frotando bien las palmas, los dedos y el dorso de las manos". Las partes más contaminadas de las manos son los dedos, especialmente aquellos que hacen pinza: el pulgar y el índice. El secado, en tanto, corresponde hacerse con toalla o repasador limpios, que deben lavarse con frecuencia. No obstante, si se trabaja en la producción de alimentos (rotiserías, restaurantes, comedores comunitarios), el secado de manos debe efectuarse con toallas de papel. No se aconseja el uso de jabones bactericidas ya que no es necesario, y por otra parte afectan a los microorganismos que naturalmente están en la piel y no son patógenos. "El alcohol en gel no es más efectivo que un buen lavado de manos, pero en ocasiones en que se está de viaje o no se puede efectuar un lavado con agua segura y jabón, es una opción adecuada", aclararon.

