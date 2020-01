P U B L I C



Se realizó una mesa de trabajo con el objetivo de potenciar el trabajo de organizaciones y emprendedores locales. La Asociación civil Ayudemos a Ayudar Zárate y Campana desde el Programa productivo, social y económico Virtuous Women el pasado miércoles invitó a los actores locales a participar de una mesa de trabajo con el objetivo de potenciar las articulaciones locales para trabajar en redes de desarrollo para el ecosistema emprendedor. El lugar elegido para la reunión fue el Hotel Rental Suites Campana. El empoderamiento de las mujeres, beneficia a toda la sociedad, hay estadísticas de la ONU que dicen que tanto la Salud, Educación, el futuro de los niños y niñas mejora mundialmente cuando se empodera a las mujeres. El desarrollo es notable y demostrable, cuando se empoderan y son independientes económicamente, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres no es solo una causa social, humanitaria, sino que es una ventaja estratégica comercial. Al empoderarse a las mujeres, el beneficio es para toda la sociedad. No solo socialmente, sino también económicamente, a nivel de mercado tanto local, Provincial y Nacional. A escala global hay más de 28 trillones de dólares que se dejan de generar debido a que hay sectores vulnerables que no están en el mercado laboral. "Los emprendedores y emprendedoras son los que más emergen en tiempos de crisis para complementar sus ingresos", comenta Débora Biaín encargada de la Responsabilidad Social del grupo y agrega "algunos llevan muchos años intentando que su negocio sea rentable y necesitan herramientas para escalar y nuestra ONG tiene la propuesta con una solución innovadora y colaborativa gestionada por emprendedoras locales con actitud de servicio, trayectoria profesional y mucho empuje". En la mesa de trabajo Comprometerse para el desarrollo sostenible mediante la escucha activa y la participación presentaron la ONG y sus dos programas activos "Comedor panza llena corazón contento" y "Virtuous Women" el diseño de sus acciones están conectadas entre sí para beneficiar a muchos sectores de nuestra sociedad e invita al involucramiento y compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, universidades, escuelas, las empresas, el gobierno local – provincial- nacional y de sus beneficiarios y beneficiarias. Las estrategias asociativas buscan impulsar de manera colaborativa (y no competitiva) a los emprendedores y actores para generar nuevas oportunidades de Empleo y Educación. "El desarrollo sostenible es posible sólo si logramos alianzas para llegar a los objetivos. Seguimos adelante buscando el desarrollo económico y social local para el desarrollo nacional", sintetiza Biaín. Aquellas organizaciones que estén interesados en solicitar más información podrán contactarse con Débora Biaín al 03487-15-332447 o vía mail a biaindeborab@gmail.com Se invita a toda la comunidad de emprendedores, profesionales, empresarios o aquellos con una idea de negocio a que pueden dejar información y eso ayudará a diseñar las acciones para impulsar y consolidar sus negocios.

“Los emprendedores y emprendedoras son los que más emergen en tiempos de crisis para complementar sus ingresos", comenta Biain.





Aquellas organizaciones que estén interesados en solicitar más información podrán contactarse con Débora Biaín al 03487-15-332447 o vía mail a biaindeborab@gmail.com



ComprometeRSE para el desarrollo sostenible

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar