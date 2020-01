HOMENAJE A CABEZAS A 23 años del homicidio del reportero gráfico José Luis Cabezas, ayer se realizó en Pinamar un nuevo homenaje en el monolito ubicado frente a la terminal de ómnibus de la ciudad, donde apareció calcinado el cuerpo de quien había logrado identificar con una foto (que se publicó en la tapa de la revista Noticias) a Alfredo Yabrán. En el lugar, la periodista y diputada nacional Gisela Marziotta afirmó que "el 25 de enero de 1997 será recordado como uno de los capítulos más oscuros para la prensa y la libertad de expresión". Y agregó: "Nuestro trabajo como periodistas es develar y denunciar los entramados de poderes económicos y políticos, sus abusos, sus atropellos. José Luis es un ejemplo para nosotros y nosotras, y por eso es importante que lo recordemos siempre", apuntó Marziotta al finalizar el homenaje.

Foto: El Tribuno. REGRESÓ ALBERTO El presidente Alberto Fernández regresó ayer a nuestro país tras su visita a Israel, que fue su primer viaje internacional. Y en los próximos días volverá a emprender vuelo para realizar una gira por Europa que incluirá una reunión con el papa Francisco. Tras participar en Jerusalén de las actividades por el aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, el jefe de Estado arribó al Aeropuerto "Ministro Pistarini" junto al canciller, Felipe Solá; el vocero, Juan Pablo Biondi; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. GUZMÁN A NEW YORK El ministro de Economía Martín Guzmán aterrizará en Nueva York con una agenda intensa que comienza este lunes con una reunión con inversionistas y sigue el martes con encuentros con el hombre del Fondo Monetario Internacional para la Argentina y un funcionario del Tesoro de Estados Unidos. REAPARECIÓ MACRI El ex presidente Mauricio Macri reapareció públicamente en una reunión dirigentes del PRO en La Angostura. "Nos quedamos con esta sensación amarga de no haber podido continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos. Esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001", enfatizó. En el encuentro, además, señaló: "Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto". ALIMENTAR: CLAUSURAS En medio de la puesta en marcha de las tarjetas Alimentar, dos comercios fueron clausurados por obligar a los usuarios de ese beneficio a gastar el total del monto que reciben del Estado o imponer un recargo para la utilización del plástico. Se trata de un supermercado del partido bonaerense de Almirante Brown y otro del municipio de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. PREMIO GOYA A "LA ODISEA..." La película "La odisea de los giles", de Sebastián Borensztein, se alzó con el premio a Mejor película iberoamericana en la 34ª edición de los Premios Goya de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de España. El film de Borensztein tiene como escenario a la Argentina atravesada por la crisis política, económica y social de 2001.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar