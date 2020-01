Zárate: Renunció la madre de Thomsen

Era la Secretaria de Obras Públicas. Su hijo es considerado uno de los dos coautores. La madre del principal acusado por el crimen de Fernando Báez renunció a su cargo de secretaria de Obras Públicas de Zárate. Se trata de Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen, uno de los diez jóvenes detenidos por el asesinato cometido a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. Zárate, de profesión arquitecta, presentó su dimisión este viernes. La mujer está en Villa Gesell desde que el grupo de jóvenes fue detenido. Fundamentó la renuncia en que no se halla en condiciones de seguir con su tarea. Los propios vecinos de Zárate reclamaron a las autoridades municipales la salida de la madre del principal implicado, en la marcha que se realizó este viernes en reclamo de justicia para Báez. El hijo de Zárate tiene 20 años, es jugador de rugby del Club Atlético San Isidro (CASI) y fue identificado como uno de los atacantes. Los testigos alegan que golpeó a Báez cuando ya estaba en el suelo e inconsciente. La fiscal Verónica Zamboni lo considera uno de los dos coautores del crimen junto a Ciro Pertossi, si bien el abogado Fabián Améndola, que representa a la familia de Báez, estima que los diez detenidos son coautores del homicidio.

ROSALÍA ZÁRATE SEÑALÓ QUE NO SE HALLA EN CONDICIONES DE SEGUIR CON SU TAREA. "No hubo plan" El padre de Máximo Thomsen aseguró ayer que "no hubo un plan" para matar al joven. Tras salir de la comisaría de Pinamar, donde su hijo y otros nueve amigos permanecían detenidos, el hombre dijo que está "destrozado", y definió la situación como "una locura" y "una pesadilla". "Yo estoy destruido y estamos muertos todos. Máximo está destrozado. No hicieron ningún plan para matarlo. Eso es una locura. Es una pesadilla total", expresó Marcial Thomsen, tras visitar a su hijo en la comisaría, al igual que lo hicieron los padres de otros de los detenidos.

