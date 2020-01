La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/ene/2020 Carlos Ortega se reunió con Alejandro Vanoli







Junto con otros integrantes de la Corriente Federal de los Trabajadores, dialogaron con el titular de la ANSeS sobre la situación de los trabajadores pasivos y la recapitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. "En sólo cuatro años de gobierno de Macri se esfumaron 45 mil millones de Dólares y hoy el FGS apenas estaría superando los 22 mil millones", recordó el sindicalista campanense. El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, y una delegación de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) se reunieron el martes pasado para analizar la situación del sector pasivo, y la necesidad de recapitalizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La delegación gremial estuvo integrada por el campanense y dirigente del gremio de empleados de la ANSeS Carlos "el Toro" Ortega, el bancario Eduardo Berrozpe, el gráfico Héctor Amichetti, y del gremio de farmacia, Víctor Carricarte, entre otros. "En líneas generales analizamos la situación de los jubilados y pensionados, y acordamos nuevos encuentros similares para avanzar en esa agenda de trabajo", señaló Ortega y comentó que durante el encuentro se debatió sobre el estado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo. En ese sentido, el campanense afirmó que fue el FGS "vaciado por la gestión macrista" y añadió que los participantes coincidieron en la necesidad de "fortalecer" ese instrumento. "El vaciamiento progresivo del FGS lo permitió la ley de Reparación Histórica sancionada en 2016. En el corazón de esa medida se contemplaba un escandaloso blanqueo de capitales que alcanzó hasta familiares del propio ex Presidente Macri y funcionarios de su gobierno. Esa ley permitió tocar el FGS para cualquier uso y hubo abusos. Hasta ese momento los fondos no se podían usar para cuestiones financieras. Ese es dinero de los jubilados y de los trabajadores. No hay que olvidar que Macri dejó al FGS con una tercera parte de los Dólares con que lo recibió. Al momento de su creación en 2008, este fondo tenía alrededor de 28 mil millones de dólares y cuando asume Macri, en 2015, lo recibió con más de 67 mil millones de dólares. En sólo cuatro años de gobierno de Cambiemos se esfumaron 45 mil millones de dólares y hoy el FGS apenas estaría superando los 22 mil millones", concluyó.

Carlos "el Toro" Ortega. “El vaciamiento progresivo del FGS lo permitió la ley de Reparación Histórica sancionada en 2016. En el corazón de esa medida se contemplaba un escandaloso blanqueo de capitales que alcanzó hasta familiares del propio ex Presidente Macri", dijo Ortega. LA AGENDA DE VANOLI Vanoli, junto al Secretario General Santiago Fraschina, el Director de Relaciones Gremiales Eduardo Bermúdez, y la Directora de Recursos Humanos Benerice Vampa esta semana también se reunieron con una delegación de dirigentes del gremio de empleados de la ANSeS donde presentaron un programa de trabajo del organismo que incluye la ampliación de las prestaciones, la recuperación de programas sociales discontinuados, y la apertura de nuevas Unidades de Atención Integral. Por su parte, los sindicalistas pidieron por "la reincorporación de todos los trabajadores despedidos durante la gestión Macri; la desafectación de los jefes y jefas nombrados durante la gestión anterior; la inmediata recomposición salarial según el acta paritaria que data de junio de 2019; y la recategorización de los mal encasillados", entre otros temas.

Carlos Ortega se reunió con Alejandro Vanoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar