A poco más de dos horas desde el aeropuerto de Río de Janeiro, dentro del mismo estado de Río, se llega a este balneario cuyo verdadero nombre es Armação dos Búzios. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando corsarios y contrabandistas franceses usaban esta pequeña aldea de pescadores como escondite para traficar maderas, vender esclavos y abastecerse de agua dulce. Camino a Rio de Janeiro, los barcos atracaban en las amplias bahías de Buzios, que se caracterizaban por su gran cantidad de caracoles (buzios) y aprovechaban para organizar sus armazones de pesca (armaçoes). De ahí, surge el nombre: Armação dos Buzios. Esta pintoresca villa permaneció en el anonimato hasta la década del 60, cuando Brigitte Bardot y su novio, el brasileño Bob Zagury, la usaron como refugio para escaparse un tiempo de los paparazzi. En aquella época Buzios era un modesto pueblo de pescadores de no más de 350 habitantes. A su regreso, Bardot declaró ante la prensa: "En Buzios no hay electricidad, teléfono, ni agua corriente; apenas el mar, el cielo, una casita rústica, playas doradas e infinitas y embarcaciones coloridas, con las que los habitantes pescan en el mar abierto". De pronto Buzios estuvo en boca de todos, y turistas del mundo entero invadieron sus playas. Bardot se convirtió en una especie de "hada madrina" de la aldea, y para homenajearla, colocaron su escultura en plena costanera (Orla Bardot). De hecho, ningún viaje a Buzios está completo sin la tradicional foto junto a ella. El éxito de Buzios reside en haberse mantenido vigente, conservando intacto su encanto de "aldea de pescadores". Por su cercanía con Rio de Janeiro, atrae a las más prominentes figuras del jet set brasileño e internacional, razón por la cual se la conoce como "la Saint-Tropez brasileña". Entre sus características principales, destacamos los siguientes: Playas a la medida de sus sueños: Ya sea que prefieran aguas serenas como las de una pileta o disfrutar de barrenar grandes olas, en Buzios van a encontrar la playa de sus sueños. Localizada en una península de 8 km de extensión, Buzios cuenta con 23 playas. Por un lado recibe corrientes ecuatoriales y por el otro las que llegan del Polo Sur, lo que hace que tenga algunas playas con aguas cálidas y otras con aguas más frías. Sobre la parte norte el agua es más cálida, calma, casi sin olas, y con una excelente visibilidad bajo la superficie. João Fernandes, su vecina João Fernandinho, Azeda y Azedinha, son playas encantadoras, que invitan a relajarse, a nadar, a practicar buceo y snorkel de gran calidad. Del otro lado de la ciudad, en la parte sur, se encuentran playas más extensas y con aguas más frías. Al estar menos protegidas por los morros, son más ventosas y tienen mayor oleaje. Estas playas son ideales para realizar caminatas por la arena y para la práctica de surf, kite y wind surf (Geribá, Playa Brava, Ferradura). Hay incluso una playa nudista, Olho de Boi, a la que se accede recorriendo un largo sendero a pie desde Playa Brava. Ninguna de las playas de Buzios es de administración privada, sin embargo, ofrecen servicios de alquiler de sillas y sombrillas. Hay bares y restaurantes y se pueden rentar kayaks y máscaras para la práctica de snorkel. Clima privilegiado: Buzios tiene un promedio de temperatura anual de 26ºC y 260 días de sol. Si bien son frecuentes los chaparrones tropicales, suelen ser breves gracias a los vientos que soplan permanentemente desde el este, manteniendo las lluvias lejos. Buzios tiene dos veces más días soleados que la ciudad de Río y tres veces más que Angra dos Reis, pese a compartir las 3 el mismo estado. Facilidad de acceso: La mejor manera de recorrer Buzios es caminando. Las distancias son relativamente cortas y si se busca un alojamiento en el centro, cerca de Rua das Pedras, todo queda a unas 25 cuadras a la redonda. Es un lugar seguro, donde más allá de tener mínimos cuidados, no hay que preocuparse por robos u otros problemas. La caminata se puede combinar con el transporte público. La avenida José Bento Ribeiro Dantas recorre toda la península a modo de columna vertebral. Por esta circulan combis que los llevarán de una punta de la ciudad a la otra, por un precio muy accesible. Sólo basta decidir cuál será la "playa del día", consultarle al chofer por la parada más conveniente y caminar unos minutos hasta llegar al mar. También se puede alquilar un buggy. Son muy fáciles de manejar y útiles para recorrer varias playas en el mismo día. Estos últimos años la ciudad se ha desarrollado entre los morros por lo que hay que subir y bajar pendientes bastantes pronunciadas. Por este motivo, no es apta para todos, sino para los más aventureros y con cierta predisposición al ejercicio. La mayoría de las posadas están construidas en terrazas y hay que subir escaleras para llegar a las habitaciones. Recomendamos si viajan con niños, ancianos o personas con problemas de motricidad, lo informen con anticipación a fin de conseguir una habitación acorde a las necesidades. Para la mayoría de nosotros, los argentinos, un día de vacaciones no está completo sin una "salidita" a la noche. Nos encanta pasear por la costanera, tomar un trago mientras disfrutamos de un show de música en vivo, mirar vidrieras o cenar a un lindo restaurante. Buzios concentra estas propuestas y mucho más en su paseo marítimo, Orla Bardot y su continuación, la coqueta Rua das Pedras. Estas dos calles marcan el pulso nocturno de la ciudad con modernos pubs, restaurantes, galerías comerciales y puestos de artesanos. Los negocios permanecen abiertos hasta tarde para que puedan realizar sus compras sin apuro, después de haber disfrutado de una linda jornada de playa. Recomendamos 2 excursiones en barco (que se pueden contratar fácilmente en destino, en las agencias de viajes que rodean la plazoleta central), la navegación de la península de Buzios y Arraial do Cabo, un paraíso ahí cerca de Buzios, un breve trayecto en bus hasta Cabo frío donde se embarcan en un típico barco de excursión brasilero, y con caipirinhas de por medio llegan a ese archipiélago de islas (Arraial do Cabo) donde probablemente vean una de las mejores playas que se puedan imaginar. 