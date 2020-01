Una de las características del exceso del stress Laboral, son las adicciones, ya sea como consecuencia del mismo, o las maneras y formas en que aparecen con o sin uso de drogas. Estas patologías estan vinculadas y relacionadas entre sí, influyendo en el desarrollo de la vida cotidiana del sujeto, sobre los factores bio-psico-sociales, en forma individual, grupal, en los entornos laborales y sociales en que se desarrolle. Así como las sustancias provocan adicción, el trabajo también: la adicción desmedida al mismo. Este tipo de adicción, ligada con una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, se denomina workaholic; el sujeto trabaja de manera compulsiva, más de lo normal, dedicando la mayor parte de su tiempo libre de ocio y familiar para seguir realizando tareas laborales, las cuales traen aparejado stress, afectando la salud física y emocional, así como en las relaciones sociales. El workaholism refiere a su relación con el trabajo y la comparación con el alcoholismo como adicción. Algunos, enfatizan en la energía y el tiempo dedicado al trabajo, mientras que otros acentúan la actitud especial respecto a su profesión o el desinterés general por todo lo que no sea su labor profesional. Un workaholic trabaja duro, más horas de las que su trabajo requiere y por esforzarse más de lo que es esperado, descuidando su vida fuera del contexto laboral. Posee una excesiva dedicación de su tiempo y esfuerzo; un trastorno compulsivo e involuntario a continuar trabajando (criterios inclusivos); y un desinterés general por cualquier otra actividad (ocio, deportes, familia, amistades, etc.) que no sea la estrictamente laboral (criterio exclusivo). Trabajan "sin obligación", tanto explícita como implícitamente fuera de horario, dedicando tiempo excesivo a su labor profesional, sintiéndose mal si no lo hacen y muestran desinterés por facetas de su vida ( hobbies, relaciones personales y familia). Los "workaholics" experimentan emociones negativas en el trabajo y en el hogar, influyendo en el empeoramiento de su salud física y psíquica. La adicción laboral, es en el trabajo y por el trabajo. En el trabajo, el uso de drogas, sustancias, alcohol, que perjudican tanto gestión laboral como los aspectos generales. Por el trabajo, trae aparejado el exceso, la obsesión, la compulsión, la necesidad de generar más y más quehaceres, perdiendo la perspectiva de la vida propia, la relación familiar y social. No hay correlación entre el desempeño profesional y la adicción al trabajo; es un fenómeno psicosocial que genera consecuencias negativas tanto para el trabajador (ansiedad, conductas compulsivas, aislamiento social) como para la organización (disminución del rendimiento, conflictos sociales), la familia y ambientes extra organizacionales (divorcios, problemas familiares, disminución de las relaciones sociales). Al ser diagnosticado y generar daño psicosocial, se plantean diferentes propuestas de prevención encaminadas a La generación de organizaciones sanas. Las actividades laborales como adiccion tienen graves consecuencias a nivel personal, tanto con su correlación con el entorno bio-psico-social, como con un nivel familiar profundo. Mientras que la adicción al trabajo es mala, la pasión por el mismo es positiva. Hay una diferencia básica entre los adictos al trabajo y los motivados; los primeros se mueven por el perfeccionamiento, la compulsión y por alguna necesidad de cubrir alguna falta afectiva que suple "acumulando" trabajo, stress y presiones. Por otro lado, los motivados son movilizados por la alegría, por la búsqueda del bienestar personal/familiar y la identidad del trabajador. Gabriel Raimundo - Licenciado en Psicología (MN 69359 - MP 20680)

Workaholic, una nueva forma de adicción

Por Lic. Gabriel Raimundo

