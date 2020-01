Efemérides del día de la fecha: 26 de enero

DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1975, en este día se conmemora la celebración del Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado, Serbia, en el cual, a través de la Carta de Belgrado, se establecieron los principios de la educación ambiental: "formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir otros nuevos." El origen de este tipo de educación se remonta al año 1972 a la Declaración de Estocolmo donde se resaltó la importancia de la educación como herramienta para formar a la población en cuestiones ambientales para crear una opinión pública informada a la vez que instaba a la toma de acción para proteger y mejorar el estado del medio ambiente. Este tipo de educación se caracteriza por ser dinámica y participativa buscando crear conciencia acerca del deterioro medioambiental y motivarlos a realizar acciones que permitan contrarrestar el daño ambiental. FALLECE JOSÉ GABRIEL BROCHERO José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo del año 1840 en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Criado en el seno de una familia cristiana, a los 16 años decidió dedicar su vida a Dios ingresando en el seminario "Nuestra Señora de Loreto", donde se formó y comprendió que su misión en la vida era profesar el Evangelio y ayudar a los más necesitados; en el año 1866 fue ordenado sacerdote iniciando sus misas como ayudante en la catedral de Córdoba. Cuando una epidemia de cólera azotó a la provincia, el cura Brochero socorrió y acompañó a los enfermos: "abandonados de todos pero no por Dios." En el año 1969 fue asignado al departamento de San Alberto, el cual consistía en valles y sierras pobladas por personas humildes que vivían en la indigencia; allí "El Cura Gaucho" se avocó a la tarea de conocer a sus habitantes y sus necesidades a la vez que los invitaba a la misa los domingos. Movilizado por sus enseñanzas y su fe, el sacerdote decidió no limitarse a sus labores y empezó a buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Así, con la ayuda de los creyentes edificó la "Casa de Ejercicios Espirituales de Traslasierra", el Colegio de Niñas, caminos, escuelas, puentes que unieron a los habitantes con la ciudad de Córdoba; asimismo, consiguió, a raíz de su pedido a las autoridades, que se instalaran mensajerías, estafetas telegráficas y oficinas de correo que ampliaron las comunicaciones de San Alberto: "es un hombre de carne y huesos: dice misa, confiesa, ayuda a bien morir, bautiza, consagra la unión matrimonial, etc. Y sin embargo es una excepción: practica el Evangelio ¿Falta un carpintero? Es carpintero ¿Falta un peón? Es un peón. Se arremanga la sotana en donde quiera, toma la pala o la azada y abre un camino público en 15 días, ayudado por su feligreses ¿Falta todo? ¡Pues él es todo!" documentaba un diario local en el año 1887. Austero, dedicado y con un infinito amor al prójimo, Brochero no tuvo temor de dedicar su tiempo a los leprosos pasando extensas jornadas acompañándolos. Ya en su vejez, el sacerdote enfermó de lepra, quedó ciego y sordo pero aun así permaneció con sus feligreses hasta su muerte en el año 1914: "ahora tengo ya los aparejos listos pa´l viaje" fueron sus últimas palabras. SE ENCUENTRA EL DIAMANTE MÁS GRANDE DEL MUNDO Un día como hoy en el año 1905, el gerente de la "Premier Diamond Mining Company", Frederick Wells, hallaba en un mina de Pretoria, Sudáfrica, el diamante más grande del mundo. Nombrado Cullinan en honor al dueño de la empresa minera, Thomas Cullinan, el mismo pesaba 3000 quilates (aproximadamente 600 gramos) y fue entregado al Rey Eduardo VII por su cumpleaños: "muestra de la lealtad y el apego de la gente de Transvaal al trono y la persona de Su Majestad." Una vez entregado a la Realeza el diamante fue tallado en 9 gemas que actualmente se encuentran en joyas de la Corona Inglesa.

Efemérides del día de la fecha: 26 de enero

