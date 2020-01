Dice una linda leyenda que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron y uno de ellos abofeteó al otro. El segundo, el ofendido, sin nada que decir, escribió en la "arena": "Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro". Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un cuchillo y escribió en una "piedra": "Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida". Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después de que te lastimé escribiste en la "arena", y ahora escribes en una "piedra"? Sonriendo, el otro amigo respondió: "Cuando un gran amigo nos ofende deberíamos escribir en la "arena", donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Y, cuando nos pase algo grandioso deberemos grabarlo en la "piedra" de la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo". Hay momentos de nuestras vidas en que, por la ofuscación o el dolor, no medimos las consecuencias de nuestros actos, y al pasar el tiempo comprendemos que mucho más importante es la amistad que cualquier problema que hubiera pasado. Pero nuestra insensatez, hace a menudo lo contrario. La leyenda anterior nos ayuda, y nos hace reflexionar, sobre qué guardar y qué desechar de nuestra mente. ¿Acaso no es un estimulante y bueno, practicar el segundo mandamiento? ¡Claro que sí! Pero esto es imposible de hacer si no cumplimos el primer mandamiento. Jesús dijo: "El primer mandamiento es: "El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento". Y el segundo es semejante: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos". (Marcos 12:29-31) Y para poder cumplir con el 1er y 2do mandamiento es necesario, arreglar nuestras cuentas con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, y hacernos amigos del que dio su vida, para nosotros poder recibir el perdón, "Jesús". Si no tenemos el Espíritu Santo, es imposible lograr todo esto, porque la carne, (nuestro yo), no se quiere sujetar, y se opone a Dios y a querer ser guiado por Dios. Si no tienes seguridad de tener el Espíritu Santo, habla con Dios, pídele perdón con arrepentimiento de todo lo que pudo desagradar a Dios en tu vida, acepta el sacrificio de Cristo como pago de tus pecados y empieza una nueva vida tomado de la mano de Jesús, lee "La Biblia", acércate a alguien que sepas es un buen cristiano, para que te guie en los primeros pasos, de este nuevo y mejor Camino. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 /437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Ofendido?

Por Luis Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar