"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 26 de Enero de 2020 - Año II - Edición Nº 64 SAN FRANCISCO DE SALES, PATRONO DE LOS PERIODISTAS El 24 de enero celebramos la Fiesta de San Francisco de Sales, obispo y Doctor de la Iglesia. A él se debe la consigna "La medida del amor es amar sin medida". Preocupado por la genuina vivencia de la caridad evangélica escribió: "No nos enojemos en el camino unos contra otros. Caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor; y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna: no te enojes jamás, si es posible; por ningún pretexto des en tu corazón entrada al enojo". A él le rogamos por los periodistas de nuestro país, para que los guíe en su quehacer diario. "Señor, ayuda a los periodistas en su quehacer diario. Inspira a los comunicadores para que denuncien la corrupción y la injusticia con valentía. Que la verdad sea su faro. Padre bueno, ayuda los comunicadores a sanar las heridas del alma, ilumina con sabiduría sus mentes y que no falte algo de humor. Señor, que Tú también seas noticia. Hazte presente en los medios de comunicación. Amén"

San Francisco de Sales, patrono de los periodistas CONGRESO INTERNACIONAL DE PASTORAL PARA LOS ANCIANOS Del 29 al 31 de enero de 2020 se celebrará en Roma el Primer Congreso Internacional de Pastoral para los Ancianos. Es la primera vez que la Santa Sede organiza un evento de este tipo, encaminado a la reflexión pastoral sobre un tema que está destinado a marcar la vida de la sociedad y de la Iglesia en las futuras décadas. ¿Qué tiene que decir la Iglesia ante lo que se ha llamado la "revolución de la longevidad"? El encuentro se dividirá en tres sesiones temáticas: la primera estará dedicada al enfrentamiento contra la cultura del descarte y a la profundización de cómo, de diferentes maneras según el contexto sociocultural de origen, la Iglesia manifiesta su rostro misericordioso permaneciendo siempre cerca de todos los ancianos. La segunda se centrará en las familias y su responsabilidad con los abuelos y los ancianos: las familias están llamadas a reconocer los dones de la vida y de la fe transmitidas viviendo una conversión pastoral cuyo fruto sea la gratitud. La Iglesia no puede aceptar que los ancianos se vean privados de un contexto familiar, y cuando sea así, se siente llamada a convertirse ella misma en familia para todos aquellos que viven en soledad. ¡Los ancianos necesitan una familia, y las familias necesitan a los ancianos! La última sesión estará dedicada a la vocación de los ancianos en la Iglesia. El aumento de la esperanza de vida y la mejora general de la salud han dado a tantas personas una estación más de vida: libre de compromisos laborales, pero todavía con buena salud. ¿Cómo vivir estos años cristianamente? Por iniciativa del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, alrededor de 550 expertos y agentes de pastoral de 60 países de los cinco continentes se reunirán para reflexionar y encontrar juntos las respuestas. El Papa Francisco ha dicho: "este es el momento en el que los abuelos deben soñar" para que los jóvenes puedan "tener visiones". Esto significa que "solamente si nuestros abuelos tienen el coraje de soñar y nuestros jóvenes de profetizar grandes cosas, nuestra sociedad avanzará. Si queremos ´visiones´ para el futuro, dejemos a nuestros abuelos que cuenten, que compartan sus sueños". "¡Necesitamos abuelos soñadores! Son ellos los que podrán inspirar a los jóvenes a correr hacia delante con la creatividad de la profecía", pues, los jóvenes necesitan de esos sueños "para tener esperanza, para tener un ´mañana´".

Papa Francisco bendiciendo a los ancianos PRIMER "DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS" Este 26 de enero celebraremos por primera vez el "Domingo de la Palabra de Dios", que fue instituido por el Papa Francisco, a través de la carta apostólica "Aperuit illis", para que se dedicara cada III Domingo del Tiempo Ordinario a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios En el documento subraya la unidad entre la Sagrada Escritura y la Tradición "que también es la Palabra de Dios". "A menudo corremos el riesgo de separar la Sagrada Escritura de la Tradición, sin entender que juntas son la única fuente de la Revelación". "Antes de convertirse en un texto escrito, la Sagrada Escritura se transmitió oralmente y se mantuvo viva por la fe de un pueblo que la reconoció como su historia y principio de identidad en medio de tantos otros pueblos. Esta celebración tiene un valor ecuménico y nos recuerda que nuestro Dios sale al encuentro de todos los seres humanos procurando dialogar con todos como un amigo habla con su amigo.

PRIMER "DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS"



Semblanzas entre hermanos:

San Francisco de Sales, patrono de los periodistas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar