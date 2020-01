RIVER, SÚPER LÍDER Con un gol de Matías Suárez, River Plate (33 puntos) venció anoche 1-0 a Godoy Cruz en Mendoza y se cortó en soledad en lo más alto de la tabla del campeonato de la Superliga, dada la derrota del viernes de Argentinos Juniors (30). Además, en la jornada de ayer, San Lorenzo igualó 1-1 con Estudiantes de La Plata; Arsenal empató 1-1 con Newells; y Central Córdoba (SdE) derrotó 1-0 a Colón con un penal convertido por Jonathan Herrera en tiempo adicionado. En tanto, el viernes, ninguno de los equipos que está peleando arriba pudo ganar. Vélez Sarsfield igualó sin goles en su visita a Gimnasia (LP); mientras que Lanús perdió 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata (Nazareno Solís estuvo en el banco del Tiburón) y Argentinos Juniors cayó 1-0 ante Unión en Santa Fe. En el encuentro que completó dicha jornada, Rosario Central venció 2-1 a Huracán (Joaquín Arzura estuvo entre los suplentes del Globo) y así llegó a los 29 puntos, igualando la línea de Vélez, Lanús y Boca Juniors (juega hoy) y quedando por detrás de River (33) y Argentinos Juniors (30). HOY SE CIERRA LA FECHA Este domingo se disputarán los cuatro partidos que completan la 17ª fecha, con la presentación de Racing Club y el clásico entre Boca e Independiente como encuentros más destacados. La programación para hoy es la siguiente: Banfield vs Patronato (17.35), Defensa y Justicia vs Talleres (17.35), Racing Club vs Atlético Tucumán (19.40) y Boca Juniors vs Independiente (21.45). VOLVIÓ LA PRIMERA B METRO Con seis partidos, ayer comenzó el Torneo Clausura 2020 de la Primera B Metropolitana. Comunicaciones le ganó 1-0 a J.J. Urquiza; Los Andes venció 1-0 como visitante a Villa San Carlos; y UAI Urquiza derrotó 1-0 a Sacachispas. EN tanto, San Miguel igualó 0-0 con Colegiales, mientras que Argentino de Quilmes empató 1-1 con San Telmo. Fue suspendido Acassuso vs Flandria por falta de ambulancia a los 30 del ST, cuando el Canario se imponía 1-0. Hoy domingo juegan: Defensores Unidos vs Deportivo Armenio y Fénix vs Almirante Brown. Y el martes, Talleres (RE) vs Tristán Suárez. TAMBIÉN LA PRIMERA C El Torneo Clausura 2020 de la Primera C ya está en marcha. Y un campanense se anotó en la red en esta primera fecha: Germán Águila marcó el agónico empate 1-1 de Victoriano Arenas ante San Martín de Burzaco como visitante. Además, se disputaron otros cinco encuentros, que dejaron los siguientes resultados: Dock Sud 0-0 El Porvenir, Central Córdoba (R) 0-0 Sportivo Italiano, Laferrere 1-0 Cañuelas, Luján 2-1 Ituzaingo y Deportivo Merlo 1-0 Deportivo Español. Hoy juegan: Midland vs Leandro N. Alem y Real Pilar vs Excursionistas. Mañana lunes lo harán: Berazategui vs Argentino de Merlo. PREOLÍMPICO SUB 23 Argentina dio un paso importante en su objetivo de alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al derrotar 2-0 a Chile por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Preolímpico Sub 23 que se disputa en Colombia. Los goles del conjunto dirigido por Fernando Batista fueron convertidos por Nicolás Capaldo y Nehuén Pérez. Con este resultado, las posiciones del grupo quedaron de la siguiente manera: 1) Argentina y Chile, 6 puntos; 3) Colombia y Venezuela, 3 puntos; 5) Ecuador, sin puntos. El conjunto ecuatoriano, que ya no tiene chances de avanzar a semifinales, será el próximo rival de la Selección Argentina, mañana lunes desde las 20.00 horas.

Breves: Fútbol

