Breves: Polideportivas

OCTAVOS DE FINAL En la madrugada del sábado quedaron definidos todos los cruces de Octavos de Final del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. El español Rafael Nadal aplastó a su compatriota Pablo Carreño Busta y se enfrentará con el local Nick Kyrgios, quien venció en cinco sets al ruso Karen Khachanov (10-8 en el tiebreak del último parcial). Además, esa parte alta del cuadro también tendrá los siguientes duelos: Gael Monfils vs Dominic Thiem, Daniil Medvedev vs Stanislas Wawrinka y Andrey Rublev vs Alexander Zverev. En tanto, por la parte baja del cuadro, entre la madrugada y la mañana de hoy se medían: Tennys Sandgren vs Fabio Fognini, Marton Fucsovics vs Roger Federer, Milos Raonic vs Marin Cilic y el argentino Diego Schwartzman vs el serbio Novak Djokovic, Nº 2 del mundo. DELPO SIGUE OUT El argentino Juan Martín Del Potro sigue demorando su regreso a las canchas. Después de anuncios cancelados el año pasado (Estocolmo, Vienna y la exhibición ante Roger Federer), en este 2020 ya se bajó del Abierto de Australia y ahora también del ATP 250 de Delray Beach, un torneo que ha utilizado en más de una ocasión para reencontrarse con el circuito profesional. Según trascendió, "La Torre de Tandil" todavía siente molestias en su rodilla derecha, de la que fue intervenido por una fractura de la rótula. SUSPENDIDO DE POR VIDA La Unidad de Integridad de Tenis (TIU en inglés) suspendió "de por vida" al tenista brasileño Joao Souza al hallarlo responsable en "arreglo de partidos" en certámenes Challenger y Futures entre 2015 y 2019. El organismo, además, conminó al jugador, que llegó a ocupar el puesto número 69 del ranking mundial en 2015, a abonar una multa de 200 mil dólares. GLADIADORES CAMPEONES La Selección Argentina de Handball se consagró campeona del Torneo Centro-Sur Americano que se disputó en Maringa al vencer 25-24 al local Brasil en la última fecha. Los Gladiadores terminaron invictos este certamen que conquistaron por segunda vez en su historia. Y que les permitirá decir presentes en el Mundial de Egipto 2021 junto a Brasil (subcampeón) y Uruguay (histórico tercer puesto). BÁSQUET: LIGA NACIONAL En la jornada del viernes de la Liga Nacional de Básquet, Peñarol de Mar del Plata (8-8) confirmó su buen momento y superó 92-72 como local a Estudiantes de Concordia (5-14). En el equipo Milrayitas, el alero campanense Juan Martín Fernández estuvo 6m14s en cancha, pero no tomó lanzamientos (sí capturó 2 rebotes). En el otro partido de la noche, Weber Bahía Basket (8-6) derrotó 87-82 como local a La Unión de Formosa (7-10). En tanto, en Comodoro Rivadavia se está disputando el Final Four del Super 20. Y en las semifinales, Quimsa de Santiago del Estero venció 88-74 a Instituto de Córdoba, mientras que San Lorenzo le ganó 90-76 al local, Gimnasia de Comodoro Rivadavia. La final entre Quimsa y el Ciclón se jugaba anoche, al cierre de esta edición.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar