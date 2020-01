Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 26/ene/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 26/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Villa Dálmine jugó ante Morón un amistoso que le dejó malas noticias Copa Federación:

Hoy juegan Atlético Las Campanas y La Josefa Primera D:

Puerto Nuevo disputó su segundo amistoso de pretemporada Básquet:

Ciudad retoma el Provincial en Zárate Fútbol Infantil:

La alegría sigue intacta

Por Néstor Bueri Rincón Tuerca Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Rincón Tuerca









E-mail: rincontuerca@ubbi.com GT 900: La categoría a través de sus dirigentes hizo saber que el campeonato está arrancando el venidero 15 de marzo en el autódromo de Bradsen para sus dos clases. REGRESAR: Con mucho entusiasmo están trabajando en el auto de Yamil Bottani en la vecina ciudad de Lima donde se prepara para regresar a la categoría TC Regional donde participó en su momento. IDEA: Lo hará con una Chevy que se está armando bajo la estructura del equipo Roma Racing pensando en la primera del año que será el 29 de marzo en el autódromo de La Plata donde hay una idea de compartirlo con su padre y hasta se habla de armar un binomio. PRESUPUESTO: Como le suceder a todos los pilotos en este momento del año también se trabaja en el tema de los presupuestos para encontrar a los sponsors que acompañaron toda la temporada un tema que les demanda mucho tiempo a los pilotos y Bottani no es la excepción. REFERENTE: Como ya estuvo probando en el kartódromo de Zárate Gastón Bustos ya tiene su prime referente de como puede encarar el presente año desde su condición de piloto algo de lo cual hace tiempo que desea realizar. DEFINIR: El tema ahora es definir donde va a correr y pensó en la categoría Prokart pero Gastón aún no lo tiene definido y no descarta otra categoría un tema que va tomado de la mano con los presupuestos con los cuales se cuenta. ACOMPAÑANTE: Esta posibilidad de correr en Gastón Bustos es volver a la alta competencia después de su paso en la categoría Alma donde fue acompañante en la Clase Promocional cuando Hugo Mauro logró el campeonato. TEMPORADA: Los hermanitos Panetta vuelven a la actividad cuando arranque el campeonato de la categoría Rotax donde Santino como Bautista estarán desarrollando toda la temporada con el mismo equipo del año anterior. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría confirmó doce carreras para este año arrancando el 9 de febrero en el autódromo de Concepción del Uruguay para finalizar el 6 de diciembre en el autódromo de La Plata. VISITAR: Con un total de doce fechas donde visitarán Entre Rios, La Pampa, Córdoba y Santa Fe esta temporada utilizando en la provincia de Buenos Aires dos escenarios La Plata y San Nicolás. DOS: Este año en el 4000 Argentino habrá dos pilotos de nuestra zona participando los casos de Juan Carlos Bava y Nicolás Laccette que se suma y ambos correrán con Ford y ambos tendrán los impulsores de Matías Guillen. POSESION: Parece que finalmente la familia tomó posesión sobre el tema que el pequeño corra en karting y este año puede meterse en participar en la categoría Kart Plus que hasta cuando todo este terminado no se hablará de este tema. AVANZAR: Sigue avanzando los trabajos en el chasis de Fernando Rivas para sumarse si se llega desde la primera a la Clase Ligth del TC Bonaerense donde decidió ser de la partida. HERMANO: Su hermano que ya ganó un campeonato en esta categoria en los tiempos que se lo permite acompaña a Nani Rivas para poder llegar en forma y en término para marzo cuando arranca el certámen. PODER: En reciente nota televisiva Diego Lacognata confirmó que no podrá correr en el mundo del motocross hasta resolver el tema de un hombro que lo tiene a mal traer y a veces los dolores son fuertes y provocar un cierto malestar. PENSAR: Esto le hizo pensar en hacer algo en el mundo del karting y por esto estuvo visitando a su amigo Fabian Martinelli para que lo acesore donde puede sumarse para al menos hacer algunas carreras a lo largo del año. BUZO: No muchos saben que el flamante campeón de la categoría Super Pako el zarateño Juan Martin Molina corrió el mismo con un buzo que le regaló Gabriel De Lucca en su momento y parece que le trajo una dosis de suerte. ENTUSIASMADO: A propósito de Gabriel De Lucca está entusiasmado para poder hacer este año el campeonato argentino de karting sin dejar de correr en la categoría Rotax de donde viene de ganar el campeonato. CONTINUAR: Matías Milla continuará una temporada más en el equipo Renault Sport Team en la categoría Super TC 2000 en la estructura oficial de la marca junto a Pernia y Ardusso tras llegar a un acuerdo desde lo económico ante un número que el piloto local puede afrontar. CORRER: Si todo continúa como se viene desarrollando Constanza Toledo continuará este año corriendo en karting y en la categoría Kart Plus donde viene de cerrar un gran año en el 2019. ENCAMINADO: Está todo encaminado para que el loborense vuelva este año a la Clase Tres del Turismo Nacional en el equipo GC Competicion a bordo de un Ford Focus donde Jonatan Castellano desea estar en esta categoría. COSECHAR: Luego de varias temporadas en Estados Unidos el campanense Carlos Debesa sigue cosechando lauros y ahora se sumó a la primera fecha del campeonato americano Bestin The Desert con el vehículo que armó y atiende en Arizona lugar de la competencia con el Mx Devesa Competecion. SUEÑO: En su viaje por el viejo mundo Juan Pablo Galliano concretó un sueño al poder subirse y manejar una Ferrari en la casa de Enzo el creador de esta marca tan maravillosa aseguró no tiene precio y se emocionó hasta las lágrimas. HABLAR: DE cara al campeonato que se viene los diferentes pilotos están hablando con el motorista Mauro Santucho quien está en otro buen momento a la hora de tener distintos pilotos peleando campeonatos logrando en algunos casos tal objetivo. PROBAR: Alejandro Pereyra se probó la "Chupaleta" auto emblemático en los chasis del Regional perteneciente a la familia Tártara con el auto más ganador de carreras y campeonatos en el TC Regional ahora don "Ale" va por este desafío, tras ser destacado el año pasado en la categoría como el piloto revelación. SUBIRSE: Nicolás Impiobatto se sube a un TC Pista esta temporada a bordo de un Chevrolet en el equipo que su propio padre Ricardo conduce debutando el del General Rodriguez en Viedma el venidero 16 de febrero. RENOVAR: Los pilotos argentinos Guerrieri Girolami renovaron con Honda en el equipo Munich Motosport representante en el mundial de Turismo de la marca japonesa. CONFIRMADO: Hasta ahora todo está confirmado para que en el arranque del campeonato en el TC Pista en Viedma el piloto local Sebastian Abella participe en esta carrera con la Dodge que ya utilizó el año pasado. DEFINIR: Por estas horas nada está definido en el futuro automovilístico en el piloto Gonzalo Conti que no tiene claro si arrancará en el comienzo del campeonato en la categoría 1100 que fiscaliza Fedenor. Donde vino participando hasta el año pasado. COSTOS: La licencia médica este año tendrá un valor de 8300 pesos y se puede abonar con tarjeta y la deportiva hasta 1300 cc $ 3500 desde 1301 cc vale $ 4000 y de 2000 cc cuesta $ 4500 así lo hizo saber la Federación Norte dias atras. COSTAR: En cuanto al tema tan particular de las denuncias este año pasaron a costar $ 45.000 y en cuanto a una apelación $ 50.000 siempre así lo informó la Federación Norte solo validas para este año. CALENDARIO: En el mes de marzo está estipulado el comienzo del campeonato provincial de motocross enduro donde por estos dias se trabaja en el calendario para armar las fechas y los circuitos a utilizar a lo largo del presente año. CUARTO: Con un Fiat 1500 Modelo 1968 el campanense Marcos Padilla participó de una carrera de regularidad en Mar del Plata donde finalizó en el cuarto lugar entre ochenta participantes marcando el buen momento del empresario de transporte. JUNTOS: Hay una intención este año por parte de Marcos Padilla y Mario La Civita de realizar algunas competencias de rgularidad en forma conjunta tras lo bueno realizado el año anterior. HERMANOS: Desde aquel siete de setiembre de 1993 hasta hoy llevan veintisiete años con su emprendimiento comercial los hermanos Diego y Bernardo Carfagno que desde siempre colaboraron con los pilotos de nuestra zona ante el requerimiento de los mismos. DEFINIR: Aun no tiene definido donde correrá este año Daniel Vidal que está entre el Turismo Zonal Pista donde viene de ganar el campeonato o volcarse a la categoría Alma donde ya corrió en su momento lo único seguro que seguirá con el mismo equipo que preside Dante Tamburrini. SORPRESA: El piloto viene de cumplir años y la familia organizó una fiesta sorpresa donde a los postres la sorpresa fue grande cuando se enteró que el debia pagar la cena. Perdiste Daniel!! PARTICIPAR: Aunque los trabajos van lento siguen avanzando en el Jeep de hijo de Ariu que este año desea participar en algun encuentro y disfrutar de esta propuesta de desafiar la naturaleza. COMPRADORES: Aparecieron dos compradores para el Fiat 1500 que posee Silvestre Gallo para desarrollar carrera de Regularidad y los dos se mostraron interesados y ahora llegará el momento de abonar el mismo a ver quien llega primero. SUMAR: Tras charlarlo con Rafael Chavez la intención es correr en karting este año pero cambiaria de categoria y el zarateño Marito Martinez se puede llegar a sumar a la Kart Plus en la Clase Potenciada con el mismo vehículo que en su momento ganó un campeonato en Pako. SEGUNDO: Vienen de correr en el óvalo de San Andrés de Giles por otra carrera de los ciclomotores el fin de semana donde el piloto local Fausto Ciaponi llegó segundo en la final con la preparación de su moto por parte de su padre y su abuelo. PODIO: Dentro de esta carrera de ciclomotores también participó el campanense Lisandro Acosta que también hizo podio con un tercer lugar en la final con la preparación de su padre "Pipi" en el ciclomotor. FECHAS: Este torneo de ciclomotores e el del verano donde lo componen seis fechas todas a desarrollarse en el escenario de San Andres de Giles para en el mes de marzo realizar el campeonato oficial 2020. DESTACAR: Como era de imaginar no faltó el asado en el evento de ciclomotores en San Andres de Giles que estuvo nutrido de comenzales campanenses donde Horacio Leon como suele suceder se destacó en este emprendimiento gastronómico.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar