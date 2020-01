Dos incendios ayer a la tarde

Uno tuvo lugar en el Depósito Judicial en el barrio Los Nogales. El otro, sobre Ruta 9 a la altura de de la empresa PASA. Pasó poco más de un mes y se repitió la historia: ayer por la tarde los Bomberos Voluntarios salieron a todo lo que da hacia el barrio Los Nogales, hasta el Depósito Judicial a cielo abierto donde se encuentra una gran cantidad de automotores incautados, incluso apilados por falta de espacio. En esta oportunidad, llegaron a tiempo para controlar el foco iniciado en la esquina de Castilla y García, que amenazaba con tomar los cañaverales y crecer descontroladamente entre los autos abandonados. No se sabe si el incendio fue intencional, pero se especula que algún vecino decidió quemar el micro basural que se encontraba en la esquina y, como la vez anterior, las llamas amenazaban con salirse de control. Finalizada la tarea, los servidores públicos salieron hacia la Ruta 9. En el kilómetro 79, mano a Rosario, otro foco ígneo se desarrollaba en los pastizales, a pocos metros de la cinta asfáltica y en las inmediaciones de una casilla de venta de carnada. También fue controlado y la cosa no pasó a mayores.

Sobre panamericana, en el km. 79, los Bomberos también controlaron el fuego de pastizales.





El primer incendio de la tarde tuvo lugar en el barrio Los Nogales y casi compromete al Depósito Judicial.

#Dato otro incendio perimetral del depósito judicial, esta vez en Castilla y Pío García, montaña de pasto y basura que depositan en la esquina se prendió fuego, propagándose a cañas y árboles que cierran el predio, no llegó a los autos apilados. Bomberos?? móvil 31, CP?? 7 y 8 pic.twitter.com/bQgvX9UHXE — Daniel Trila (@dantrila) January 27, 2020 #Dato incendio de puestos de lombrices en #Panamericana Km 79 mano a provincia. Ayer 16hs, inició en pastizales y afectó a las casillas precarias utilizadas como puestos de lombrices y carnadas a metros del Puente PASA. Trabajaron Bomberos móvil 36, señalizó Comando zona 3 pic.twitter.com/QjWFDHQrKo — Daniel Trila (@dantrila) January 28, 2020

Dos incendios ayer a la tarde

