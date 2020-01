La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/ene/2020 "Malviss, Gluten Free" se renueva







Luego de casi tres años en Bertolini 885, cambia de dirección. Ayer se realizó la inauguración del local ubicado en French 302, esquina 25 de Mayo. El intendente Sebastián Abella acompaño el momento. La celiaquía es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en nuestro país; por cada paciente detectado como celíaco, hay otros ocho aún sin diagnosticar; seguir una dieta libre de gluten es la única manera de tratarla. Es por eso que en nuestra ciudad está "Malviss Gluten Free", la única panadería y pastelería de nuestra ciudad donde los vecinos se pueden acercar a conocer. Malvina Gulden, es su dueña que hoy cambió de locación y luego de tres años en Bertolini 885 se trasladó a una esquina que según ella define "es soñada" en French 302 esquina 25 de Mayo. "Era algo que venía premeditando hace mucho tiempo y donde estaba no me renovaban el contrato. Esta esquina me encanta desde que vivo en Campana hace 16 años", asegura Malvina a La Auténtica Defensa desde el lugar donde ayer se realizó la inauguración. El Facebook también fue prueba de ello con saludos y buena vibra en este nuevo camino. Visiblemente emocionada la dueña expresó "me apasiona esto, poder brindar algo y que a la gente le guste es bárbaro". Este emprendimiento nació hace once años cuando a tres familiares les detectaron celiaquía: "A partir de ese momento comencé a crear recetas y elaboraciones sin TACC", comenta. En Malviss los vecinos encontrarán elaboraciones frescas, saludables y artesanales. Hay muchas marcas y variedad libre de gluten, en la parte de almacén desde pastas, pre-mezclas, aceites, galletitas, cereales, snack. Lo que es de elaboración propia: panes, facturas, bizcochuelos, alfajores, pepas. Malviss ofrece una amplia variedad de productos libres de gluten hechos con una noble selección de ingredientes priorizando siempre todos los cuidados para lograr un producto de excelencia y así poder satisfacer las necesidades y gustos de sus clientes brindándoles una mejor calidad de vida. Malviss Delicias sin Tacc ya es una visita registrada para vecinos de zonas aledañas como de San Pedro, Baradero, Pilar, San Isidro. Desde el año pasado los productos de este local se encuentran en la Guía Oficial de Alimentos y Medicamentos Libres de Gluten avalados por ANMAT Argentina. También el año pasado y a manera de crecimiento ha participado de la Expo Celiaquía a nivel nacional organizada en Buenos Aires y desde la Municipalidad la han convocado para que participe en eventos. Malvina durante toda la charla resalta que el tema de celiaquía es muy importante para la ciudad. "Hay mucha más conciencia que hace ocho atrás y las personas eligen comer libre de gluten por una cuestión de llevar una alimentación más saludable". En su nuevo local los vecinos podrán adquirir productos sin azúcar y sin harina, un producto apto para celíacos y diabéticos, además de productos sin sal, "es más amplia la clientela y es una esquina inclusiva para todos". Mucho amor, responsabilidad y conciencia implica según Malvina este emprendimiento. "Queremos que nos sigan conociendo, que nos prueben, que sepan que existe y siga creciendo. Hay que seguir apostando a algo nuevo y diferente en la ciudad", concluye. Servicios de Malviss, delicias sin TACC Pueden encontrar viandas para empresas y clientes particulares. También ofrecen catering para eventos con elaboraciones dulces y saladas. Tortas de cumpleaños, bautismo y casamiento. También cuentan con servicios de desayunos a domicilio. El lugar abrirá todos los días; de lunes a sábados de 8 a 20 horas y los domingos abrirá de 9 a 15 horas. Cuentan con todos los medios de pago, aceptan tarjetas de crédito y débito. Además de acercarse al lugar los vecinos pueden hacer consultas y pedidos comunicándose a través del Facebook: Malviss Delicias sin TACC o al Cel. 03489-15-682551 o a través del email delicias-sintacc@hotmail.com

Malvina pertenece al programa Impulsar, donde se acompaña y capacita a las emprendedoras de la ciudad





Malvina acompañada por su hija en la apertura del local de la calle 25 de Mayo y French.

#Ahora la vecina Malvina Gulden realiza la inauguración de su nuevo local "Malviss Delicias Sin Tacc" en French 302 esquina 25 de Mayo pic.twitter.com/Cffzc0r5Ca — Magui Felizia (@mawifelizia) January 27, 2020 Felicitaciones Malvina Gulden, una vecina que participó del programa Impulsar y hoy inauguró su panadería “Malviss Gluten Free” pic.twitter.com/JGthQDJz2a — Sebastian Abella (@SebaAbella) January 27, 2020

