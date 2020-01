La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/ene/2020 "Estamos ante una nueva ola de funcionarios importados con abultados sueldos y roles poco claros"







Concejales del Frente de Todos observaron las recientes designaciones en el Ejecutivo Municipal, y denunciaron que "le cuestan por mes cientos de miles de pesos a los campanenses, ocupando cargos sin experiencia". También señalaron que algunos de estos funcionarios "se han visto envueltos en denuncias de corrupción". Los concejales del Frente de Todos Romina Carrizo, José Insausti y Marco Colella, cuestionaron las recientes designaciones de funcionarios por parte del Intendente Municipal Sebastián Abella, y coincidieron en nuestra Ciudad "se ha convertido en un refugio de funcionarios macristas, quienes tras haber perdido las elecciones desembarcaron en Campana y le cuestan por mes cientos de miles de pesos a los campanenses, ocupando cargos sin experiencia" Al respecto, Romina Carrizo aseguró: "Es una falta total de reconocimiento a los profesionales locales, y lo que es peor, dejan en manos de personas que no son de la ciudad, las decisiones que influyen en ésta y afectan la vida de todos los vecinos. Estamos ante una nueva ola de funcionarios importados con abultados sueldos y roles poco claros". Hasta el momento, son cinco los nuevos funcionarios oficializados, aunque desde el bloque opositor señalaron que podría haber más. "Ezequiel Sabor, Juan Manuel Alonso Perin, Andrea Buzos Brouchet, María Julia Delgado y Alberto Czernikowski, son los nombres y apellidos cuyos nombramientos se ocultan a la ciudadanía y expresamente en el boletín oficial". Por su parte, el concejal José Insausti se refirió al nuevo Jefe de Gabinete, Sabor: "Es uno de los creadores del PRO, integra la Fundación Pensar y ocupó varios cargos en el Gobierno de Rodríguez Larreta, donde llegó a liderar la Subsecretaría de Trabajo porteña. Y al asumir Macri la Presidencia, ocupó el segundo lugar el Ministerio de Trabajo Nacional. Tras ser removido de su cargo, fue ubicado en la Embajada de México donde se hizo famoso por haber recibido a la Fragata Libertad en pantalones cortos. De la mano de éste funcionario, se habría dado la llegada de los demás". Entonces, el edil detalló: "Juan Manuel Alonso Perin (quien ocupó importantes cargos en Wallmart y Freedo, para ingresar a Trenes Argentinos en 2016 y luego al Ministerio de Educación porteño), asumió como Secretario General de Obras, Ambiente y Espacio Público de nuestro Municipio; Andrea Bruzos Bouchet es ex Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad educativa porteña, y ex responsable de UNICABA, el proyecto que generó tanto conflicto en materia educativa en CABA, hoy trabaja como Coordinadora en Desarrollo Social junto a la hermana del Intendente. Y de María Julia Delgado no existe información alguna, lo cual también es sumamente llamativo". A su turno el Concejal Marco Colella hizo hincapié en la designación de Alberto Czernikowski como Subsecretario de Seguridad Municipal. "Estamos muy preocupados ya que la seguridad en Campana se ha vuelto uno de los principales problemas para los vecinos. Y la respuesta del Intendente es poner a cargo de un área tan necesaria e importante a quien fuera Director provincial de la Juventud de Buenos Aires por el PRO, y conocido en el mundo de la farándula por haber sido novio de la modelo Karina Jelinek. Es decir que la respuesta a las víctimas de los últimos meses, ha sido la designación de una persona con nula capacitación al respecto. Además de haber trucado una foto vieja para que gente piense que el Intendente se había reunido con vecinos, preocupado por la inseguridad, recientemente, cuando ni siquiera respondió a sus mensajes telefónicos". "No parecen haber llegado por una necesidad del Municipio, sino como una movida del macrismo para que sus funcionarios sigan viviendo del Estado. Son funcionarios VIP, que cumplen roles sin tener formación ni conocimientos sobre ellos. Pero increíblemente reciben una bonificación por 40% de experiencia y capacidad" expresaron finalmente los concejales de la oposición, quienes transmitieron su preocupación por "las denuncias y sospechas que varios de los nuevos miembros del Gabinete Municipal tienen en hechos de corrupción". "Genera muchas dudas que las modificaciones en el organigrama municipal, con detalle de jerarquías y salarios por cargo, sea oculto bajo 7 llaves. Este Gobierno hizo alarde de transparencia los primeros años, pero ahora se maneja en las sombras y directamente se niegan a hablar y dar respuesta sobre estos temas. Pensamos que un gobierno que oculta de este modo información básica y de carácter público, es a las claras un gobierno escondedor de actos de corrupción de todo tipo" concluyeron.



Cuatro de los cinco nuevos integrantes del Gabinete local



