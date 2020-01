Anuncian la creación de un Mapa del Delito

La iniciativa busca determinar zonas del partido de Campana con mayor cantidad de conflictos para evaluar soluciones en el corto plazo. "Vamos a iniciar una compilación de datos en función de la información que nos suministren los mismos vecinos en relación a los delitos padecidos", explica Joel Vallomy, referente de la Corriente por el Progreso Social y miembro del Concejo del Partido Justicialista de Campana. "La mecánica que buscamos es sencilla: los vecinos deben contarnos si fueron víctimas de un delito, desde ya no se les requerirá información personal privada, solo la hora, el tipo de hecho y el lugar. El modo de contacto también es simple: por mensaje de Whatsapp, texto o llamada telefónica al 15-230676 o por facebook (Seguridad de todos Campana) o también por mensaje a la pagina del PJ Campana. Vallomy, explica que "esos datos los vamos ir volcando en un plano de la ciudad para organizar la información y brindársela a nuestro Bloque de Concejales y a las Fuerza de Seguridad. Creemos que esto informes serán de ayuda para visibilizar zonas de Campana que no han sido tenidas en cuenta por ejemplo para el control por cámaras o que requieran algún tipo de mayor vigilancia en las rondas. Hoy tenemos una ciudad con grandes problemas de seguridad tanto en el casco céntrico como en todos los barrios del Partido y lo vemos en la calle en todo momento: los vecinos no nos sentimos seguros ni siquiera en nuestra propias veredas, los comerciantes trabajan a puertas cerradas, los padres día a día tenemos cada vez más miedo de dejar a los chicos salir a jugar en sus propios barrios. Por eso buscamos que quienes han tenido la desgracia de vivir un hecho de inseguridad, de Diciembre en adelante, lo hayan denunciado o no a la justicia tengan la posibilidad de ayudar a que esto se vaya terminando, y esa ayuda es rápida y sencilla, se trata de tomarse unos segundos para escribir un mensaje de texto y contarnos lo que le sucedido. Con algo tan chiquito nos está ayudando no solo a nosotros, se está ayudando a sí mismo y a sus vecinos". Por último, el referente del Frente de Todos expreso: "Obviamente, sabemos que los delitos contra la propiedad como Robos o Hurtos no se van a solucionar por arte de magia, se requiere un esfuerzo grande desde la educación, la justicia y desde el estado en todos sus niveles, cada grano de arena que podamos sumar en esta lucha es válido, y creemos firmemente que mientras más información tengamos a disposición, más podremos lograr".

Vallomy busca mapear los delitos de la ciudad para generar acciones.



Anuncian la creación de un Mapa del Delito

