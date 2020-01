La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/ene/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine; se acerca Fernando Brandan







En las próximas horas sería confirmado como nuevo refuerzo. En tanto, hoy se conocería qué grado de lesión sufrió Saúl Nelle. Villa Dálmine confirmaría en las próximas horas su tercera incorporación de este receso: se trata de Fernando Brandán, un jugador de características ofensivas quien no será tenido en cuenta en San Martín de Tucumán durante ese semestre y ya tendría todo arreglado para sumarse al plantel de Lucas Bovaglio. De hecho, medios tucumanos ya daban por hecho su arribo al Violeta. El ex Temperley tiene 29 años, pasado en Superliga (tanto con el Gasolero como con San Martín de San Juan) y también en la Liga de Australia. Es un jugador de velocidad y desequilibrio que le brindaría diferentes variantes al entrenador, ya que podría jugar como mediocampista externo en un 4-4-2 o también como una segunda punta. En esas posiciones, Bovaglio perdió a Fabricio Brener (volvió a Belgrano de Córdoba), Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados) y Matías Ramírez (fisura del quinto metatarsiano). En tanto, hoy será un día clave para conocer el presente de Saúl Nelle. El volante central que llegó para reemplazar a Matías Ballini sufrió un esguince de rodilla en el amistoso frente a Deportivo Morón y el informe preliminar de la resonancia magnética que se realizó ayer por la tarde no arrojó un resultado concluyente, pero sí habría descartado el peor escenario. Esos estudios serán evaluados hoy por el cuerpo médico de Villa Dálmine y a partir de ese análisis se determinarían los pasos a seguir junto al jugador, que, en principio, no debería pasar por el quirófano.



FERNANDO BRANDAN JUGÓ 8 PARTIDOS EN LA PRIMERA RUEDA, UNO DE ELLOS FRENTE A VILLA DALMINE. NUEVA CAMISETA, EN PREVENTA Desde este 2020, Villa Dálmine luce indumentaria de la firma deportiva Prócer. Por ello, para la segunda rueda del campeonato tendrá nueva camiseta, la cual será presentada oficialmente el miércoles 5 de febrero en un acto que se desarrollará en la plaza Eduardo Costa desde las 20.00 horas. A su vez, la institución anunció que comenzó la preventa de esta nueva camiseta. Los pedidos se recibirán vía mail en info@villadalmine.com.ar, a través de un correo en el que se deberá especificar modelo (camiseta violeta o blanca) y talle (de S a XXL). También se puede realizar el pedido en la secretaría del club, de lunes a viernes de 9:30 a 17:30 horas. El valor de la camiseta en la preventa es de $2.600 y podrá ser abonado hasta en tres cuotas sin interés. Esta promoción estará vigente hasta el 31 de enero. #VillaDálmine La nueva camiseta de la firma Prócer será presentada el miércoles 5 de febrero en un acto que se desarrollará en la plaza Eduardo Costa desde las 20.00. A su vez, ya comenzó su preventa: los pedidos se reciben vía mail en info@villadalmine.com.ar hasta el 31/01. pic.twitter.com/CL5THcYSjA — Pablo Scoccia (@chuecosco) January 28, 2020 #VillaDálmine Fernando Brandán se convertirá en el tercer refuerzo del Violeta en este receso tras arreglar su salida de San Martín de Tucumán, donde no iba a ser tenido en cuenta. En la primera rueda disputó 8 partidos; uno de ellos, por la 2da fecha ante Villa Dálmine (foto). pic.twitter.com/2WJQCIhFsF — Pablo Scoccia (@chuecosco) January 28, 2020 #VillaDálmine En el amistoso ante Deportivo Morón, el volante Saúl Nelle sufrió una distensión del ligamento colateral interno de su rodilla. Su recuperación demandaría entre 2 y 4 semanas, por lo que podría estar disponible para cuando el Violeta reciba a San Martín (T). pic.twitter.com/ngvQFPaob1 — Pablo Scoccia (@chuecosco) January 28, 2020

