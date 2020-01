La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/ene/2020 Breves: Fútbol







TERCERA VICTORIA La Selección Argentina sigue con andar perfecto en el Torneo Preolímpico Sub 23 que se desarrolla en Colombia y otorga dos boletos a los Juegos Olímpicos. Anoche, con gol de A. Mac Allister, derrotó 1-0 a Ecuador y cosechó su tercera victoria en tres presentaciones. Así, es líder de la Zona A y tiene un pie y medio en el cuadrangular final que definirá dos pasajes a Tokio 2020. SUPERLIGA: FECHA 17 El domingo, en el cierre de la 17ª fecha de la Superliga, se extendió la tendencia de la fecha y no hubo triunfos de los equipos que pelean en la parte alta de la tabla: Boca Juniors igualó 1-1 con Independiente, mientras Racing Club también empató 1-1 ante Atlético Tucumán. Además, Defensa y Justicia goleó 4-1 a Talleres de Córdoba y Banfield igualó 3-3 con Patronato de Paraná. Estos resultados y la tendencia mencionada beneficiaron a River Plate, que tras su victoria 1-0 sobre Godoy Cruz en Mendoza no sólo quedó como único líder, sino que sacó tres puntos de ventaja. El Millonario suma 33 unidades y después se ubican: Boca Juniors y Argentinos Juniors, con 30; Rosario Central, Vélez Sarsfield y Lanús, con 29; Arsenal, con 28; Racing Club y San Lorenzo, con 27. INSISTEN POR GAICH Según trascendió ayer, Brujas de Bélgica realizó una nueva oferta por Adolfo Gaich. La propuesta sería de 17 millones de dólares brutos por el pase del joven delantero de San Lorenzo, quien se encuentra disputando el Torneo Preolímpico Sub 23 que se desarrolla en Colombia. Esa cifra supera ampliamente los 12 millones que había ofertado anteriormente e, incluso, también los 15 millones de cláusula de rescisión que tiene el contrato del jugador. La entidad europea sigue de cerca al atacante de 20 años, que además de haber seducido con sus goles en el Ciclón también cumple con la camiseta del combinado nacional. Y si bien los dirigentes de Boedo habían declarado que lo retendrían, esta propuesta podría cambiar los planes. ASUMIÓ CRESPO Tras su paso por Banfield, Hernán Crespo comenzó su segunda experiencia como entrenador en la Superliga: asumió la conducción técnica de Defensa y Justicia y se convirtió así en el reemplazante de Mariano Soso, quien había renunciado en disconformidad con la salida de varios jugadores titulares. PRIMERA B METRO Almirante Brown, campeón del Torneo Apertura comenzó con el pie derecho el Clausura: venció 2-0 como visitante a Fénix. Además, en la jornada del domingo, Defensores Unidos derrotó 1-0 como local a Deportivo Armenio. Esta primera fecha se cierra esta noche con el duelo entre Talleres (RE) y Tristán Suárez desde las 21.05 horas. PRIMERA C En la continuidad de la primera fecha del Torneo Clausura, el domingo, Leandro N. Alem venció 2-1 como visitante a Midland, mientras que Real Pilar igualó 1-1 como local ante Excursionistas. En tanto, ayer, en el cierre de la programación, Berazategui superó 2-0 a Argentino de Merlo. LA LESIÓN DE ÁVILA En el mejor momento de su carrera, Ezequiel Ávila, delantero de Osasuna y cuarto goleador de la Liga de España, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. "La vida te pone pruebas y obstáculos, pero sólo depende de uno mismo saber hasta dónde quiere dar guerra. Yo en la vida aprendí a combatir por lo que amo", expresó el atacante argentino (ex San Lorenzo), quien había sonado como refuerzo de Barcelona por la lesión de Luis Suárez.



