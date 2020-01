La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/ene/2020 Breves: Polideportivas







MURIÓ KOBE BRYANT La tragedia sacudió ayer al deporte mundial y, en particular, a la NBA: Kobe Bryant (41 años) falleció luego que el helicóptero en el que viajaba se estrellara en la zona de Calabasas, en el condado de Los Angeles. En el accidente también perdieron la vida la segunda de sus cuatro hijas, Gianna María (13), y otras siete personas. Tras sus 20 campañas con los Lakers, Bryant es considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos. Logró cinco anillos de campeón (2000-02 y 2009-10); fue dos veces MVP de las Finales (2009-10); y una vez MVP de la temporada (2008). Además, participó de 18 Juegos de las Estrellas (All Star) y fue 11 veces elegido en el mejor quinteto de la liga. También cosechó dos medallas doradas con la Selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012. Su fallecimiento despertó muestras de hondo dolor y consternación a lo largo de todo el planeta y en diferentes deportes. Es que Bryant (que debió afrontar un proceso judicial por abuso sexual entre 2003 y 2004) desbordaba carisma y siempre ha sido abierto a compartir con figuras de otras disciplinas, lo que le permitió trascender las fronteras del básquet. SANTO CAMPEÓN San Lorenzo de Almagro se consagró campeón del Súper 20 al vencer 92-91 a Quimsa de Santiago del Estero en el partido decisivo del Final Four disputado en Comodoro Rivadavia. De esa forma, cosechó su primer título del año, el primero de su historia en el Súper 20 y el primero bajo la conducción de Néstor "Che" García. En tanto, por la Liga Nacional, en la jornada del domingo se disputaron cuatro partidos que terminaron en victorias locales: Peñarol de Mar del Plata (9-8), sin participación del campanense Juan Martín Fernández, derrotó 97-82 a La Unión de Formosa (7-11); Ferro Carril Oeste (10-5) le ganó 78-72 a Estudiantes de Concordia (5-15); Argentino de Junín (8-9) superó 82-74 a Boca Juniors (8-8); Atenas de Córdoba (6-9) doblegó 77-69 a Libertad de Sunchales (4-12). DELPO: NUEVA OPERACIÓN Juan Martín del Potro fue intervenido nuevamente de la rodilla derecha, en una operación que se llevó adelante ayer en la ciudad de Miami, Estados Unidos. El tenista tandilense decidió pasar una vez más por el quirófano debido a que continuaba con molestias tras la anterior operación por su fractura de rótula. En esta oportunidad fue bajo la supervisión del médico Lee Kaplan. Del Potro se fracturó la rótula durante el Masters de Shanghai 2018 y volvió a competir en marzo de 2019, en Delray Beach. En esa oportunidad decidió no operarse, pero en junio, en Queens y ante Denis Shapovalov, volvió a lesionarse. Desde entonces ha estado inactivo. PODOROSKA, A TOKIO Tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la rosarina Nadia Podoroska tenía un objetivo en el inicio de este 2020: lograr los puntos que le permitieran asegurarse su lugar entre las mejores 300 del ranking para así mantener su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y eso lo consiguió después de ganar su segundo título W25 consecutivo: primero venció en Malibú (Estados Unidos) y luego lo hizo en Petit Bourg (Isla de Guadalupe). Así, además, sigue invicta este año que para ella continúa esta semana en el Torneo WTA 125 de Newport Beach (Oracle Challenger Series). AO: CUARTOS CONFIRMADOS Sin argentinos, por la eliminación de Diego Schwartzman a manos del serbio Novak Djokovic, ya quedaron confirmados los Cuartos de Final del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Los cuatro duelos serán: Tennys Sandgren vs Roger Federer; Milos Raonic vs Novak Djokovic; Stanislas Wawrinka vs Alexander Zverev; y Rafael Nadal vs Dominic Thiem.



