La construcción del nuevo Centro de Operaciones del SAME en su etapa final

Ahora, el Municipio trabaja en el montaje del tinglado donde se estacionarán las ambulancias. El intendente Abella estuvo en el lugar para supervisar los avances. Con el montaje del tinglado donde se estacionarán las ambulancias, la construcción del nuevo Centro de Operaciones del SAME entró en su etapa final. Se trata de una estructura metálica de gran porte montada sobre seis columnas de acero que permitirá un mejor resguardo de los vehículos de alta complejidad ante las inclemencias del tiempo. El tinglado se construye sobre una base de hormigón que se realizó en la primera etapa de la obra. Luego, continuó la instalación del módulo y la instalación de todos los servicios y mobiliarios necesarios para el correcto descanso de sus profesionales médicos que brindan asistencia médica las 24 horas los 365 días del año. Como ocurrió en cada etapa del proyecto, el intendente Sebastián Abella se hizo presente en el lugar para constatar el desarrollo de los trabajos y dialogar con el responsable sobre los detalles y pasos a seguir. El nuevo Centro de Operaciones se construye con fondos de Nación y del Municipio. Ubicado en Salmini entre Rawson y San Martín, se estima que estará habilitado para fines del mes de febrero.

El jefe comunal se acercó para constatar los avances de la obra.





El nuevo Centro de Operaciones del SAME estará habilitado para febrero.





El tinglado permitirá que las ambulancias no sufran las inclemencias del tiempo.

Estamos avanzando en la construcción de las nuevas instalaciones del SAME pic.twitter.com/U0r8RpcX24 — MunicipalidadCampana (@campanagov) January 23, 2020

