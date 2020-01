La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Una noche Fierrera







Con el apoyo del Municipio, el Club Multimarcas Campana empezó el año con todo en una juntada nocturna que convocó a cientos de jóvenes en la Plaza Eduardo Costa. Unidos por una indescriptible pasión por los autos que monopolizaba las conversaciones en el ir y venir del mate, un grupo de amigos se reunió desconociendo que de esas tantas palabras impulsadas por los motores surgiría la idea de crear su club de autos. En una Campana apagada, en la que los clubes de autos y las actividades relacionadas con los mismos escaseaban, parecía un desafío que tardaría tiempo en tomar forma. No obstante, eso no los desalentó y, con mucho esfuerzo y dedicación, abocaron sus ratos libres para consolidar un grupo en el que las diversas marcas de autos no fueran una barrera sino, al contrario, un puente que los juntara: "la idea es que los que se sumen, tengan auto o no, puedan compartir la misma pasión por los fierros. El Club no es solamente un grupo sino que somos una familia" asegura Lucas Gomez, integrante del Club. A lo largo de los años se sucedieron varios encuentros en los que cada vez más fanáticos fueron agrandando al Club que adquiría su forma. Estuvieron presentes en la Fiesta del Primer Automóvil Argentino el año pasado llenando parte de la Avenida Ameghino con sus imponentes autos que contrastaron con los automóviles del TC en una jornada dedicada a los fierros. Empezaba otro año y con él llegaba la misión de comenzarlo en grande con un evento memorable lo que implicaba un nuevo desafío para el Club; inmediatamente, iniciaron los planes barajando diversos lugares para llevarlo a cabo en una larga búsqueda del lugar perfecto que, con el apoyo del Municipio, pudieron conseguir en la Plaza Eduardo Costa: "gracias a la ayuda de Sebastián Abella y el Municipio hemos podido concretar el evento" comenta Gomez. Así, bajo un cielo estrellado en el que el calor fue apaciguado por un leve viento, autos marca Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Renault, Peugeot y Ford, entre otras tantas, se estacionaron alrededor de la histórica Plaza que, poco a poco, fue atrayendo a más gente: "queremos hacer conocido al Club e invitar a que más personas se sumen a las sesiones de fotos, cenas y juntadas que hacemos". La música ambientaba una noche de camaradería en donde abundaban los diferentes estilos de personalización mezclándose autos que llegaban al piso, ya sea con suspensión fija o neumática, con motores preparados o con Audio Car como así también autos clásicos en estado original o modificados. Además de los autos otras grandes protagonistas de la noche fueron las chicas del Club que compartiendo el fanatismo por los autos marcaron su presencia en el evento: "estoy hace 8 o 9 meses. Me gustan los autos, los chicos son buena onda así que significa mucho porque me gusta un montón" nos comenta Sabrina Cueliche. Detrás de cada auto se escondían incontables historias y anécdotas de fierreros que con empeño habían logrado cumplir su sueño; entre ellos, está la historia de Gastón Zeniquel, parte del staff del Club, que lleva más lejos su pasión con su emprendimiento de Audio Car, "Z Audios", en el que trabaja a diario: "mi auto es mi vida, tengo un Renault Clio con Audio Car que consiste en 2 Woofer de 15, medio, Drivers y Tweeters con su respectiva potencia a batería"; o Nahuel Barreto, también del staff, que expone con orgullo su Rambler Classic Modelo 67´ que por el momento mantiene original mientras planea modificarlo: "la idea es meterle neumática para poder competir en altura." Por otra parte, está la historia de Agustín Menta, que pasó años restaurando su Daihatsu Max Cuore modelo 80´ que permanece original: "fue un sueño cumplido, un proyecto realizado, hace años que vengo con este autito y tener la posibilidad de exponerlo en mi ciudad es algo único." Fueron premiados Yonatan González con su Volkswagen Golf MK3 Cabrio en la categoría "Fija"; Leandro López con su Fiat Uno en "Enfierrado"; Diego Cejas con su Volkswagen Fox 2013 en "Mejor Sonido"; Franco Naso con su Volkswagen Fox 2007 en "Mejor Neumática"; Ufert Fausto con su Fiat 600 en "Clásico"; y Mario Olmedo con su Ford Falcón modelo 64´en "Mejor Estética." "Fue un espectáculo mejor de lo que habíamos planeado. Agradecemos la gran ayuda del Municipio, al Intendente Sebastián Abella, y esperemos que todos los que hayan venido puedan venir a la próxima que va a ser aún mejor" concluyó Lucas Gomez.

El Club Multimarcas Campana empezó el año con todo en la Plaza Eduardo Costa.





Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Renault, Peugeot y Ford, entre otras tantas marcas, estuvieron presentes en la juntada.





Las Chicas del Club fueron grandes protagonistas de la noche.



Una noche Fierrera

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar